Dakar, Portugueses com altos e baixos | AutoSport

Começou bem, mas o segundo dia de prova foi terrível para a grande maioria e do muito que de bom construíram, muito se perdeu na terrível etapa 2. A etapa foi tão demolidora que à hora da publicação deste artigo ainda não se sabia do ‘paradeiro’ de alguns pilotos, e em que lugar da classificação ‘aterraram’…

Por exemplo, Vaidotas Zala/Pulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing) que no primeiro dia de prova saltaram do 153º lugar que obtiveram no prólogo, devido a um furo em que perderam cinco minutos, para o 10º da geral na Etapa 1.

Já na etapa 2, três furos deixaram-nos plantados na pista à espera de ajuda, que demorou horas, com o cronómetro a contar…

Já Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing) foram 88º no prólogo, na etapa 1 subiram para a 51ª posição da geral e no segundo dia, aproveitaram o buggy leve e ágil para subir mais 15 posições na geral, para o 36º lugar.

No T3, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team) começaram a prova no 17º lugar, na Etapa 1 subiram para a 6ª posição, mas tal como muitos outros, na etapa 2 não surgem à hora da publicação deste artigo na classificação.

O mesmo se passou com Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am), que terminaram o prólogo no nono posto e na etapa 1 subiram para o oitavo lugar, mas na etapa 2 perderam muito tempo com furos e com isso estão em 22º a 3 horas da frente..

A Ricardo Porém/Augusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team) não sucedeu nada de diferente. Começaram a prova com um sexto lugar no prólogo, etapa 1 caíram para o 11º lugar, e na etapa 2, também não temos ainda informação do que lhes sucedeu.

Nesse contexto, Saleh Alsaif/João Pedro Ré (Can Am X3/Black Horse Team) são os ‘melhores’ com um luso na equipa. Começaram no 18º posto, no prólogo, e na etapa 1 subiram à 15ª posição, e na segunda, ao oitavo lugar da geral.

No T4, Bruno Oliveira (Brasil)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am) subiram do 12º do prólogo para o nono lugar na etapa 1, caindo depois para o 11º lugar. Paulo Oliveira (Moc)/Miguel Alberty (Can-Am Mozambique 2023) terminaram o prólogo na 41ª posição e eram 34º após a etapa 1. No fim da etapa 2 são… 34º.

Ricardo Suarez (Esp)/David Megre (Can-Am Scuderia Ramilo) foram 20º no prólogo e 24º na etapa 1. Não há ainda registo da etapa 2. Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am), depois de terem sido segundos no prólogo, caíram para a 27ª posição, mas na etapa 2 subiram para o 16º lugar.