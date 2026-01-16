Dakar: Portugal pode fazer amanhã história, 205 Km, 21m24s de avanço…

Até hoje no Dakar, nunca um português venceu uma das categorias, que hoje em dia são Ultimate, Challenger, SSV, Stock e Camiões. Primeiros lugares só mesmo o de Paulo Marques na Classe Maratona das Motos do Dakar 1997 e Carlos Sousa nos T1, também no Dakar 1997.

O que Portugal teve – vários – foram pódios, segundos e terceiros lugares.

Nas Motos, 3º lugar de Hélder Rodrigues no Dakar 2011, novamente 3º lugar no Dakar 2012.

No ano seguinte, Rúben Faria, foi 2º no Dakar 2013, e dois anos depois, novo 2º lugar, desta feita de Paulo Gonçalves, no Dakar 2015.

Por fim, terceiro lugar Paulo Fiúza ao lado de Stephane Peterhansel (Mini Buggy) no Dakar 2020.

Nos Challenger, 2º lugar de Gonçalo Guerreiro/Maykel Justo no Dakar 2025 e 3º lugar Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira nos SSV no Dakar 2025. Na geral, absoluta, de uma das categorias nunca aconteceu. Mas pode suceder amanhã.

Vaidotas Zala/Paulo Fiuza/M.Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy) lideram a prova de forma confortável e um português pode triunfar pela primeira vez numa categoria do Dakar, no caso os Camiões. Portugal pode fazer amanhã história.