Dakar: Portugal fez história, como foram as prestações de todos os portugueses…

À partida do Dakar as aspirações da caravana lusa eram bem maiores do que os resultados acabaram por mostrar, mas todos os que se propuseram a objetivos ‘altos’ tinham razões para o fazer. O problema’ é que o Dakar é o que todos sabemos, sendo sempre muito difícil face à enormidade de fatores que condicionam as provas de cada um.

No final, um pódio – no melhor lugar – de Vaidotas Zala/Paulo Fiúza/M.Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy), um quarto lugar de João Monteiro / Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) foram os saldo mais positivos da caravana em termos de resultados.

Mas a análise tem de ser muito mais profunda do que isso…

João Monteiro / Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) fecharam o Dakar 2026 com vitória em etapa e 4º lugar nos SSV. Um problema técnico na etapa 10 retirou-lhes a possibilidade de ficar no pódio, após um rali marcado por forte recuperação na tabela e por um duro revés na etapa 10, compensado com a vitória na derradeira especial.

Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) terminaram na 11ª posição dos Challenger, mas estiveram oito etapas no top 10, entre o sexto e o 10º lugar. só um azar na etapa 10 os atirou para fora do top 10 onde terminaram. Depois de terem desistido no seu único Dakar, em 2025, um 11º lugar este ano é um grande feito.

Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) terminaram no 18º lugar, depois de terem chegado a estar no top 10, no nono lugar, nas etapas 1,2 e 8, mas perderam fôlego nos últimos dias e caíram oara o 18º lugar final. Mas terminaram a prova, que era o mais importante depois do 26º posto de 2021 e do abandono do ano passado.

Da prova de João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo/Toyota Gazoo Racing SA) falamos AQUI

Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing) terminaram a prova na 23ª posição. Naquela que foi a sua 13ª participação no Dakar, a segunda em SSV, apesar de demonstrar ritmo para andar entre os mais rápidos da categoria, problemas mecânicos impediram-no de lutar de forma consistente pelos lugares da frente. Desde 2006 nunca abandonou o Dakar, soma duas presenças no pódio (2011 e 2012), nove vitórias em etapas e dez classificações finais dentro do Top 10.

Maria Gameiro / Rosa Romero (Mini JCW Rally 3.0d/X-Raid) terminaram na 42ª posição, da sua prova falamos AQUI

Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport/Old Friends Rally Team) não terminaram. Depois do brilharete do ano passado, este Dakar começou bem, até à etapa 4 tudo estava muito bem com um lugar no pódio provisório, mas a partir da etapa 5 tudo se começou a desmoronar. A começar no amortecedor. Veja aqui tudo o que escrevemos sobre a sua participação no Dakar – CLIQUE AQUI

Gonçalo Guerreiro/Maykel Justo (Polaris RZR Pro R/Loeb Fraymedia Motorsport-RZR Factory Racing) levavam grandes aspirações para este Dakar, depois do segundo lugar do ano passado nos Challenger, o objetivo era vencer, mas a etapa 4 foi madras e depois, claro, o acidente. Veja tudo o que escrevemos sobre a participação de Gonçalo Guerreiro neste Dakar CLIQUE AQUI

Depois das participações em 2023 como mecânico de um Camião, e do abandono na etapa 12 do ano passado, João Dias / Daniel Jordão (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing) traziam outras aspirações, mas depois de terem recuperado de um começo menos bom, subiram do 25º posto dos SSV para o oitavo lugar da geral no final da etapa 7, mas acabaram por ficar pelo caminho quando ainda rodam no top 10 da categoria.

Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing) cumpriram o seu papel de ajudar a equipa. Integrados na estrutura portuguesa da Santag Racing ao volante do Polaris RZR Pro R Sport, os dois “mochileiros do deserto” exemplificam como a solidariedade e a entrega transformam equipas em máquinas vencedoras. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS

Até hoje no Dakar, nunca um português tinha vencido uma das categorias, somente Paulo Marques venceu a Classe Maratona das Motos do Dakar 1997 e Carlos Sousa triunfou nos T1, também no Dakar 1997. Vaidotas Zala/Paulo Fiuza/M.Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy) venceram o Dakar 2026 nos Camiões e pela primeira vez um português triunfou numa categoria do Dakar CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS