Dakar: Petrus Racing com José Marques no apoio à Ucrânia | AutoSport

A Petrus Racing Team de Gintas Petrus e José Marques regressa junta ao Dakar para a sua segunda experiência juntos, novamente num buggy Optimus. Depois do 36º posto de 2021, Gintas Petrus levou um seu compatriota ao lado em 2022 mas foi apenas 41º regressando este ano ao navegador português. A participação de José Marques no Dakar começou em 2006 ao lado de Hélder Oliveira, passou pela América do Sul e estende-se agora também à Arábia Saudita. Está tudo a postos e desta feita correm sob a bandeira Azul/Amarela como apoio à Ucrânia.