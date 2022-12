Dakar: Percurso com mais dificuldades | AutoSport

Partindo do Bivouac situado no Campo de Mar, nas margens do Mar Vermelho, no lado oposto da Península Arábica, os concorrentes percorrem quase 5.000 quilómetros de especiais divididos em 14 etapas e um prólogo.

Sábado, 31 de dezembro realiza-se o prólogo, seguem-se oito etapas até ao dia de descanso, depois mais seis dias de prova, até Dammam.

Segundo David Castera: “pediram dificuldades e foi isso que fizemos, aumentámo-las!” Embora já tenham andado pelas margens do Mar Vermelho desde 2020, pela primeira vez os concorrentes serão reunidos nas verificações num bivouac XXL, numa pequena cidade montada à beira mar. Depois, os desafios desportivos à medida que regressam a locais já conhecidos, AlUla, Ha’il ou Riade, antes de passarem quatro dias no ainda inexplorado deserto do ‘Empty Quarter’. A areia será verdadeiramente o ingrediente dominante no menu, cuja sobremesa será servida numa praia, em Dammam, mas desta vez nas margens do Golfo Arábico.