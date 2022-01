Dakar: Penalização de 5 horas de Giniel Villiers retirada | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing viu retirada a penalização de 5 horas atribuída a Giniel de Villiers, depois de ter passado por cima de uma moto numa duna. A equipa interpôs recurso da decisão, no caso com o piloto marroquino Mohamed Said Ould Al e os Comissários Desportivos reabriram o caso depois da Toyota ter apresentado novas provas relacionadas com o incidente, que não estavam disponíveis na altura da decisão.

Essas novas provas incluíam os dados exactos do GPS, que não estavam disponíveis antes, e esses contam uma história um pouco diferente pois um representante da ERTF (o fornecedor do sistema Sentinel) examinou o carro e concluiu que a recepção era “adequada, mas não óptima” o que pode ter atrasado a transmissão do sinal (um bom exemplo é que o sinal de wi-fi falha e o carregamento de uma página na internet fica ‘pendurado’ durante algum tempo). Conclusão: de Villiers e Dennis Murphy foram avisados pelo sistema apenas dois segundos antes da colisão, o que significa que ficaram sem tempo para reagir. Portanto, após revisão e considerando todas as provas, os Comissários concluíram que nenhuma infracção foi cometida pelo sul africano, anulando portanto a penalização.

Desta forma, Giniel de Villiers salta para o quarto lugar na classificação geral provisória, 51 minutos atrás de Nasser Al-Attiyah.