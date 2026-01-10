Dakar: Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães no top 10 após a primeira semana
Concluídas seis etapas do Dakar Rally 2026, Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães ocupam o 9.º lugar da classificação Challenger, numa prestação marcada pela consistência e por sinais claros de competitividade. A dupla portuguesa, aos comandos do Taurus T3 Max da BBR Motorsport, mantém-se fiel aos objetivos definidos antes da partida: garantir regularidade e assegurar uma posição sólida numa das edições mais exigentes dos últimos anos.
Ao longo da primeira metade da prova, Gonçalves e Magalhães demonstraram capacidade para lutar pelas posições cimeiras na categoria Challenger, alcançando resultados expressivos e mantendo-se de forma consistente no grupo da frente. Destacam-se dois registos dentro do Top 7 e várias presenças no Top 12, confirmando o bom ritmo competitivo da equipa.
Na Etapa 2, a dupla alcançou o 7.º melhor tempo, subindo ao 9.º lugar da geral. Na Etapa 3, melhorou ainda mais, com o 6.º tempo, que lhes permitiu ascender à 7.ª posição. Apesar de alguns contratempos na Etapa 4, conseguiram manter a progressão e chegar ao 6.º lugar da classificação geral. O ponto alto surgiu na Etapa 6, com a conquista do melhor tempo do dia, consolidando a 9.ª posição à geral.
Este desempenho reflete o trabalho de preparação desenvolvido desde 2025, que permitiu à equipa chegar ao Dakar 2026 com ambições reforçadas e maior competitividade face aos principais adversários.
A primeira semana da prova ficou também marcada por dificuldades técnicas e jornadas particularmente longas, exigindo grande resistência física e mental, bem como uma forte capacidade de adaptação por parte de toda a estrutura da equipa. Ainda assim, os problemas foram ultrapassados com eficácia, permitindo à dupla manter-se em luta pelos seus objetivos.
“Estamos a viver um Dakar muito duro, como já esperávamos. Tivemos alguns momentos difíceis, resolvemos os problemas e conseguimos manter-nos competitivos. Chegamos ao descanso com o moral alto e com vontade de fazer uma segunda semana forte.”
Com a segunda metade do Dakar à porta, o foco passa agora para as etapas mais exigentes, caracterizadas por longas distâncias, navegação complexa e extensos setores de dunas. A etapa Maratona, em Bisha, será um dos momentos decisivos, uma vez que a assistência técnica será limitada, colocando a fiabilidade do veículo e a gestão estratégica no centro das atenções.
