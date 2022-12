Dakar: Pedro Bianchi Prata ao lado de jovem brasileiro, Bruno Conti | AutoSport

Aos 18 anos, Bruno Conti estreia-se no Dakar ao lado do experiente piloto/navegador português com 11 edições no currículo, Pedro Bianchi Prata. Pai e filho (Luppi e Conti) estarão no plantel dos UTVs T4 na 45ª edição do Dakar, que arranca no fim desta semana. Já a dupla Rodrigo Luppi/Maykel Justo segue para segunda participação consecutiva. Pai e filho vão pilotar na categoria T4, a bordo dos Can Am Maverick XRS, preparados pela equipe South Racing.

Bruno Conti, 18 anos, é o piloto sul-americano mais jovem do plantel do Dakar 2023 e tem-se preparado desde o início da temporada. Estreou-se na edição de 30 anos do Sertões e também disputou duas provas internacionais de peso com aproveitamento bem expressivo: o South American Rally Race – SARR (fevereiro), na Argentina, e o Rally do Marrocos (outubro), em África.

Há poucos dias regressou do Deserto do Atacama, no Chile, onde fez um treino intensivo com piloto chileno Chaleco Lopez, que tem mais de uma década no Dakar: “Os dias com Chaleco foram de muita aprendizagem. Fizemos 300 a 400 km/dia nas dunas e ele me ajudou demais com estratégia e dicas para o Dakar. Isto, juntamente com a experiência de Marrocos, não teria altura melhor para me estrear no Dakar. Meu objetivo principal é terminar todos os dias”, explica Conti, piloto de São Paulo, que tem mostrado boa evolução desde que começou a competir nos SSV em 2018.

Com 31 anos de off-road, sobretudo nas duas rodas, o multicampeão português nas motos tem 11 edições do Dakar no currículo (10 de moto e uma como navegador de SSV). Bianchi Prata reúne uma vasta experiência em leitura de terreno, especialmente na Arábia Saudita. “Meu objetivo é ajudar o Bruno com a minha experiência. Tentar transmitir o que aprendi ao longo de minha trajetória para podermos andar rápido e com segurança. Gosto muito de trabalhar com navegação e navegar para quatro rodas é bem mais fácil do que nas duas, quando preciso pilotar e navegar ao mesmo tempo”, diz o competidor natural de Porto.