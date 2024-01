Dakar: Paulo Fiúza quer chegar ao top 10 com Vaidotas Zala | AutoSport

Paulo Fiúza volta este ano à bacquet do lado direito de Vaidotas Zala, desta feita no MINI JCW T1+ da X-Raid Arijus Team, o ano passado tiveram uma prova com muitos altos e baixos, desistiram após a etapa 11. Com um BRX Hunter T1+, queriam melhorar a 11ª posição de 2022, começaram logo mal no prólogo, na etapa 2, ficaram sem rodas sobressalentes e perderam imensas horas. Caíram para a 144ª posição. Depois olharam para o etapa a etapa e a esse nível estiveram bastante bem. Foram segundos na etapa 7 e 9, mas já não arrancaram para a etapa 12. Tudo se deveu a um camião de apoio que transportava uma caixa de velocidades sobresselente ficou preso nas dunas. É verdade que o BRX Hunter era “uma nave espacial”, mas os azares foram demasiados e este ano voltam ao Mini, agora T1+.

Paulo Fiúza está preparado para mais um Dakar, que vai correr novamente com o lituano Vaidotas Zala, como já sabemos, não lhe será fácil bater o seu melhor resultado, pois é o português que tem o melhor à geral nos autos, depois do terceiro lugar com Stéphane Peterhansel em 2020, mas é perfeitamente possível chegar ao top 10, se as coisas não forem tão irregulares como no ano passado, em que tinham carro para isso, mas tiveram azares a mais.

Paulo Fiuza

2007-44 Inocêncio (Prt)/Fiuza (Prt) Mitsubishi

2009-51 Inocêncio Francisco (Prt) / Fiuza Paulo (Prt) Mitsubishi Pajero + 69h58m30s

2010-14 Leal Dos Santos Ricardo (Prt) / Fiuza Paulo (Prt) Bmw X 5 + 9h37m21s

2011-7 Leal Dos Santos Ricardo (Prt) / Fiuza Paulo (Prt) Bmw X3 Cc + 6h50m07s

2012-7 Leal Dos Santos Ricardo (Prt) / Fiuza Paulo (Prt) Mini All4 Racing + 5h03m18s

2013-5 Terranova Orlando (Arg)/Fiuza Paulo (Prt) Bmw X3 Cc + 01h49m10s

2014-5 Orlando Terranova (Arg) / Paulo Fiuza (Arg) Mini All4 Racing + 01h27m44s

2015-8 Sousa Carlos (Prt)/Fiuza Paulo (Prt) Mitsubishi Asx + 03h44m59s

2020 – 3 Stéphane Peterhansel (Fra)/Paulo Fiuza (Prt) Mini Jcw Buggy +09m58s

2022 – Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini All4 Racing) tentaram chegar ao Top 10, mas ficaram em 11º.

2023 – Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (BRX Hunter T1+) NT