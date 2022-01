Dakar, Paulo Fiúza: “à nossa frente só está um T1 ‘normal’, o resto são tudo T1+ ou buggy” | AutoSport

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini JCW/Teltonika Racing) chegaram ao dia de descanso na 11ª posição, depois de uma prova regular em que começaram com grandes cautelas, nada arriscando, o que deu frutos, pois a partir da quarta etapa começaram a dar grandes saltos na classificação geral, subindo do 15º posto em que estavam após a etapa 2, para o 11º lugar, após a etapa 6: “A prova está a correr bem, os objetivos estão dentro do que nós esperávamos, era tentar chegar ao top 10 até ao dia de descanso, estamos em 11º à porta do top 10. Começámos este ano ao contrário do que tem acontecido, muito mais cautelosos, fizemos um prólogo cauteloso, nos primeiros dias tivemos todos os cuidados para ver como nós poderíamos posicionar na tabela classificativa, porque neste momento, já percebemos que os T1+ estão muito rápidos, e o nosso carro é um T1 normal, o único upgrade que levou foi no motor e de facto a evolução dos T1+ é muito grande.

E a primeira semana como foi muito fora de pista, pistas muito abertas, e dunas, os T1+ estão muito rápidos.

Para além do tempo que perdemos em termos de rapidez, furamos mais vezes, em todos as etapas temos furado pelo menos uma vez, já tivemos casos com dois furos, mas no geral está dentro do que esperávamos, à nossa frente só está um T1 ‘normal’, o resto, tudo o que está à nossa frente são T1+ e para nós neste momento é impossível lutar contra esse tipo de carro, mas cá estamos, vamos ver se a segunda semana corre tão bem quanto correu a primeira em que não tivemos qualquer problemas de maior, nem de mecânica nem de navegação, tem sido perfeito, as coisas têm corrido bem, estes dois últimos dias a navegação foi muito complicada, mas conseguimos fazer um bom trabalho e isso é que é importante. Agora vamos ver o que nos aguarda para esta segunda semana, de resto está tudo impecável”, disse Paulo Fiúza.