Dakar: Paul Spierings lidera prólogo dos Challenger, portugueses em 15º e 18º

Nos T3, Paul Spierings / Jan Pieter Van Der Stelt (Taurus Evo Max/Rebellion-Spierings) foram os melhores dos T3.1, Challenger, batendo Pim Klaassen / Mark Laan (Taurus Evo Max/Dkr/Daklapack Rallysport) pot sseis segundos com Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Taurus T3 Max BBR Motorsport) a 13s.

Seguiram-se Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max/Vertical Motorsport), David Zille / Sebastian Cesana (Taurus T3 Max/Bbr Motorsport) com Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) no 15º posto e Pedro Goncalves / Hugo Magalhaes (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) em 18º.

Ninguém na classe Challenger foi mais rápido do que Paul Spierings. O ex-piloto e o seu Taurus T3 Max com as cores da Rebellion provaram que os seus desempenhos anteriores não foram mera sorte. No ano passado, ele venceu duas etapas antes de um problema mecânico o tirar da disputa pelo pódio. E já dissipou quaisquer dúvidas remanescentes, impondo a sua autoridade na corrida após uma temporada passada a testar novas peças para obter ganhos marginais aqui e ali. Agora vamos ver como corre a prova.

