Dakar: Pau Navarro confirma vitória nos Challenger
Pau Navarro/Jan Rosa (Taurus T Max) venceram os Challenger. A equipa Odyssey Academy by BBR é a vencedora da categoria Challenger com 23m22s de vantagem sobre o herói local Yasir Seaidan/Xavier Flick (Taurus evo Max).
Navarro torna-se no segundo piloto espanhol a vencer nesta categoria, depois de Cristina Gutiérrez em 2024. O campeão do W2RC, Nicolás Nicolas Cavigliasso/Valentia Pertegarini (Taurus Evo Max) manteve-se no pódio (+35m52s) por apenas 1m17s sobre o chileno Lucas Del Rio/Bruno Jacomy (Can-Am Maverick WRS).
Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (Taurus T Max ) terminaram à porta do top 10, em 11º enquanto Rui Carneiro/Fausto Mota (MMP T Rally-Raid) concluíram a prova na 18ª posição.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI