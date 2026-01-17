Dakar: Pau Navarro confirma vitória nos Challenger

Pau Navarro/Jan Rosa (Taurus T Max) venceram os Challenger. A equipa Odyssey Academy by BBR é a vencedora da categoria Challenger com 23m22s de vantagem sobre o herói local Yasir Seaidan/Xavier Flick (Taurus evo Max).

Navarro torna-se no segundo piloto espanhol a vencer nesta categoria, depois de Cristina Gutiérrez em 2024. O campeão do W2RC, Nicolás Nicolas Cavigliasso/Valentia Pertegarini (Taurus Evo Max) manteve-se no pódio (+35m52s) por apenas 1m17s sobre o chileno Lucas Del Rio/Bruno Jacomy (Can-Am Maverick WRS).

Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (Taurus T Max ) terminaram à porta do top 10, em 11º enquanto Rui Carneiro/Fausto Mota (MMP T Rally-Raid) concluíram a prova na 18ª posição.