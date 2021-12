Dakar: Patrão da Rebellion fora depois de incêndio no carro | AutoSport

Ainda durante o shakedown do Dakar 2022, Alexandre Pesci ficou fora de prova, depois do protótipo RD Limited DXX que iria pilotar no terceiro rali se incendiar e ser totalmente destruído.

Pesci e Stephan Khuni, o seu navegador, não sofreram qualquer lesão, mas são os primeiros pilotos a abandonar o Dakar sem estar relacionado com a Covid-19.

A Rebellion vai apresentar apenas um carro para o prólogo de amanhã, que será tripulado por Romain Dumas e Remi Boulanger.

O prólogo de amanhã, irá ordenar os concorrentes e onde os 15 primeiros de cada categoria podem escolher, por ordem inversa, a sua posição de partida para o dia seguinte.

