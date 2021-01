Dakar: Os portugueses no final da maratona

O Rally Dakar deste ano chegou ao fim e já são conhecidos os vencedores da diversas categorias. Em termos de participação portuguesa, tivemos participantes nas Motos, Carros, SSV e Camiões. Aqui, no AutoSport, vamos focar-nos nos Carros, SSV e Camiões. Para as motos, pode sempre consultar o nosso site irmão – CLIQUE AQUI.

Nos Carros, o navegador Filipe Palmeiro, que partilhou a Toyota Hilux com Beneditkas Vanagas, terminou o Dakar na 12º posição da geral, sendo o melhor português nesta categoria.

Ricardo Porém e Jorge Monteiro levaram o Borgward até à 20º posição da geral. Por fim, nos Carros, José Marques, navegador de Gintas Petrus, levou o Optimus Chevrolet até à 31º posição da geral.

Nos SSV, Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can Am) estavam a fazer uma excelente prova, mas um problema na especial de ontem atrasou-os. No final, a dupla portuguesa terminou na 15º posição, um excelente resultado. Rui Carneiro e Filipe Serra (MMP Can Am) terminaram o Dakar na 26º posição da geral dos SSV.

Por fim, nos Camiões, Nuno Fojo, na assistência aos Polaris, ao lado dos espanhóis Alberto Herrero e Juan Carlos Macho, levou o MAN a terminar a prova no 16º lugar da geral.

