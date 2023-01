Dakar: Os melhores momentos em vídeo | AutoSport

Fique com o resumo dos três primeiros dias de prova numa prova com muita animação nas diversas categorias. Nos autos, Carlos Sainz começou por liderar nas duas primeiras etapas, mas teve problemas na terceira e Nasser al Attiyah foi para a frente.

No T3, Chaleco Lopez começou por dominar nos dois primeiros dias mas depois atrasou-se muito e é seth Quintero o novo líder. Nos T4, domínio da família Goczal. O mais novo, Eryk foi o primeiro líder, depois o pai Marek passou para a frente e lidera. Nos Camiões, T5, Marti Macik foi o primeiro líder, mas Ales Loprais passou para a frente no segundo dia e não permaneceu aí no terceiro porque foi penalizado em 15 minutos, passando Jaroslav Valtr a liderar. Veja os vídeos dos melhores momentos

Etapa 3

Etapa 2

Etapa 1

Prólogo

Dakar: Os melhores momentos em vídeo