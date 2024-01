Dakar: OS horários do Eurosport | AutoSport

46ª Edição do Rally Dakar 7.891 km de percurso total. Especiais somam 4,727 km (Data / locais / total do dia / especial) 05/01, Prólogo – Al Ula – 28 km 06/01, Etapa 01 – Al Ula –> Al Henakiyah – 405 km 07/01, Etapa 02 – Al Henakiyah –> Al Duwadimi – 431 km 08/01, Etapa 03 – Al Duwadimi –> Al Salamiya –447 km 09/01, Etapa 04 – Al Salamiya –> Al-Hofuf – 425 km 10/01, Etapa 05 – Al Hofuf –> Shubaytah – 375 km 11-12/01, Etapa 06 – Shubaytah –> Shubaytah (48 horas) – 466 km 13/01 – Descanso 14/01, Etapa 07 – Riyadh –> Al Dawadimi – 473 km 15/01, Etapa 08 – Al Dawadimi –> Hail – 407 km 16/01, Etapa 09 – Hail –> Al Ula – 439 km 17/01, Etapa 10 – Al Ula –> Al Ula – 114 km 18/01, Etapa 11 –Al Ula –> Yanbu – 275 km 19/01, Etapa 12 – Yanbu –> Yanbu – 185 km

Muito do interesse dos portugueses pelo Dakar se deve ao excelente acompanhamento que o Eurosport faz da prova. E esta edição as coisas não vão ser diferentes, pois estão previstos resumos diários no Eurosport 2, conforme pode ver abaixo.

