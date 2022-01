Dakar: Orlando Terranova é amanhã o 1º na estrada | AutoSport

Já foi escolhida a posição na pista por parte do Top 10 da etapa de hoje. Nasser Al-Attiyah (Toyota/Toyota Gazoo Racing) escolheu arrancar de 10º pelo que a ordem é inversa à classificação na etapa. O primeiro a sair para a estada é c. eis o top 10 para manhã na estrada. Os dois restantes homens da Audi, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekstrom ficaram fora do top 10. Depois dos problemas que teve hoje, Miguel Barbosa vai partir muito atrás com as dificuldades acrescidas que isso acarreta.

Terranova Orlando/Oliveras Carreras Daniel (Prodrive/Bahrain Raid Xtreme)

Przygonski Jakub/Gottschalk Timo (Mini/X-Raid Orlen Team)

De Villiers Giniel/Murphy Dennis (Toyota/Toyota Gazoo Racing)

Roma Nani/Haro Bravo Alex (Prodrive/Bahrain Raid Xtreme)

Al Rajhi Yazeed/Orr Michael (Toyota/Overdrive Toyota)

Loeb Sebastien/Lurquin Fabian (Prodrive/Bahrain Raid Xtreme)

Lategan Henk/Cummings Brett (Toyota/Toyota Gazoo Racing)

Baragwanath Brian/Cremer Leonard/Century Century Racing)

Sainz Carlos/Cruz Lucas (Audi/Team Audi Sport)

Al-Attiyah Nasser/Baumel Matthieu (Toyota/Toyota Gazoo Racing)