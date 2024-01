Dakar: o que esperar dos Challenger (T3)/SSV (T4)… | AutoSport

As duas categorias de veículos ligeiros, Challenger (T3)/SSV (T4), que constituem hoje em dia uma rampa de lançamento para os jovens talentos que querem entrar na cena dos rally-raids, e que exigem um investimento mais modesto do que os carros de última geração, foram renomeadas. A FIA renomeou o Grupo T3 – o mais rápido destes veículos – para Challenger e o Grupo T4 – veículos de produção com modificações muito ligeiras – para SSV.

No Dakar, o atual vencedor em título, Austin Jones, e os pilotos da Can-Am Factory Team terão de lutar com o clã polaco, Goczal e as suas máquinas Taurus. O jovem Eryk está a liderar o contingente familiar depois de ter mudado de SSV para Challenger (T3).

Entre os SSV (T4), a Can-Am Factory Team conta com o piloto português João Ferreira para garantir o título numa possível desforra com Sarah Price, a revelação da temporada, que está pronta para a sua estreia no Dakar depois de ter brilhado nas pistas marroquinas há algumas semanas.

Como esperado, ou melhor, como previsto, os veículos ligeiros revelaram-se realmente bons a produzir talentos de rally-raid e a alimentar a ascensão de vários ‘rookies’.

Por exemplo, um rápido olhar sobre a lista de partida dos Ultimate revela que, entre os pilotos da Toyota Hilux na corrida pelas honras máximas, Seth Quintero e Guillaume de Mevius usaram os T3 como trampolim, tal como Pau Navarro aprendeu as regras num T4 antes de deitar as mãos a um Mini JCW da X-raid.

Mas as suas promoções não deixaram um vazio de poder nestas duas categorias – longe disso.

Se o último Dakar servir de referência, haverá um grande número de candidatos ao triunfo na categoria Challenger (T3). O atual campeão norte-americano, Austin Jones, que venceu o seu duelo com De Mevius por KO técnico, já tinha conquistado o título T4 em 2022. Autor de um desempenho sólido no seu primeiro ano ao mais alto nível, regressa agora como um dos grandes favoritos.

No entanto, a época W2RC viu surgir uma série de rivais, alguns dos quais ao volante de uma máquina que representa uma ameaça particular para os Can-Am Maverick que dominaram a cena nos últimos anos.

É certo que o americano vai partilhar a liderança da Can-Am Factory Team com o chileno Chaleco López, uma ‘máquina’ vencedora desde que trocou o guiador pelo volante, bem como com o lituano Rokas Baciuška, bicampeão do mundo de SSV (2022 e 2023) antes da sua promoção a Challenger.

No campo oposto, uma horda de carros Taurus T3 Max está se preparando para uma ofensiva: toda a família Goczal também está subindo de SSV para Challenger, incluindo Eryk, que venceu o Dakar com a tenra idade de 18 anos após um final tumultuado. Juntamente com o seu pai Marek (terceiro em 2022) e o seu tio Michal (quarto em 2021), o polaco lidera uma ameaça tripla. A espanhola Cristina Gutiérrez (terceira em 2022 e quarta em 2023) também está a saltar para o volante de um Taurus com o objetivo de conquistar o título, tal como Mitch Guthrie, que conhece este veículo como a palma da sua mão depois de ter desenvolvido a sua versão original. Por último, mas não menos importante, Ignacio Casale, três vezes vencedor da corrida de quadriciclos (2014, 2018 e 2020), também tentará colocar a sua XYZ Yamaha na luta por um lugar no pódio.

SSV com um português entre os favoritos

Apesar de alguns pilotos terem sido promovidos para a Challenger, a corrida dos SSV parece destinada a ser ferozmente disputada, com uma lista diferente de marcas em jogo.

A Can-Am continua a ser a principal favorita depois de contratar João Ferreira e Gerard Farrés, um par de mãos seguras (segundo em 2019 e 2022), para a sua equipa oficial.

Embora o desempenho geral do jovem piloto português se tenha quedado pela 37ª posição na classificação T3, rodava com um novo carro, muito pouco desenvolvido pela X-Raid, o Yamaha, e ainda assim conseguiu uma vitória numa etapa no seu único Dakar anterior e venceu o Rallye du Maroc na categoria SSV, agora já com o Can Am da South Racing.

A sua principal rival na última ronda do W2RC foi Sarah Price, uma colega piloto do Maverick que venceu duas etapas. A americana, que garantiu o seu bilhete para o rali com o seu triunfo no Rali Sonora Road to Dakar, recebe frequentemente dicas do seu compatriota – e parceiro – Ricky Brabec.

Ricky Brabec. No entanto, resta saber se isto será suficiente para manter o Polaris RZR PRO R à distância.

O fabricante pioneiro no segmento XS conta com o piloto japonês da Xtreme Plus, Shinsuke Umeda (segundo no W2RC 2023), e com os dois antigos motards da Sébastien Loeb Racing, Florent Vayssade e Xavier de Soultrait.