Dakar: O que esperar do novo Audi RS Q E-tron? (vídeo) | AutoSport

Quarenta anos depois a Audi pode voltar a fazer história no desporto motorizado. Depois do Audi Quattro nos ralis, agora pode ser a vez do Audi RS Q E-tron no Dakar. O inovador protótipo utiliza a unidade geradora de motor (MGU) do atual carro de Fórmula E que a Audi desenvolveu para a época de 2021. Serão utilizados três motores, um MGU no eixo dianteiro e um no eixo traseiro. Um terceiro MGU serve como gerador para carregar a bateria enquanto se conduz. A energia para carregar a bateria vem do motor TFSI do DTM. Vamos ver o que Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekström, bem como os seus co-piloto Edouard Boulanger, Lucas Cruz e Emil Bergkvist vão conseguir fazer no Dakar.

“A Audi vem com tudo, é o que parece à partida, a Audi comprou conhecimento, eles fizeram uma parceria com a família Quandt e foram beber algum conhecimento e experiência do Dakar que ali existe, e criaram um misto que pode resultar no primeiro ano, embora eu não acredite. Até hoje nos últimos anos, estas marcas que vão entrando com projetos novos levam uma série de anos até conseguir vencer. Eles entram com os melhores pilotos, Peterhansel, Sainz, com uma equipa paralela que tem muita experiência mas com um carro com um conceito completamente novo. É um híbrido, um T1 + também, penso que é muito rápido provavelmente mais rápido de tudo o que até agora já existiu, mas depois há a parte da juventude que por muitos testes que se façam na corrida é sempre diferente. Se bem que também a ASO tentou ajustar muito as características da vertente regulamentar para tentar ajudar a que tenham sucesso.” – Filipe Palmeiro

“Acho que é um conceito muito engraçado, é o futuro, tecnologia completamente nova, gasolina faz o propulsor para dois motores elétricos, basicamente é um carro elétrico com um gerador a gasolina. É o que dá para fazer, porque não haveria um elétrico com autonomia para fazer um Dakar. Acho que pode ser o futuro e pode ser por aí que vamos ter que seguir. A Audi quando se mete nas coisas é para vencer, têm grande tradição, vão fazer tudo tudo para andar na frente do Dakar, pelo menos a liderar as etapas.” – Paulo Fiúza

Dakar: O que esperar do novo Audi RS Q E-tron? (vídeo)