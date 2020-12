Dakar: O novo desafio de Kris Meeke

Kris Meeke está preparado para seguir os passos de nomes ilustres como Ari Vatanen, Bruno Saby, Carlos Sainz, Mikko Hirvonen e Sebastien Loeb, por exemplo, ao fazer a mudança do WRC para o Dakar em 2021. Para a sua primeira participação no rali, o piloto de 41 anos irá competir na classe dos Veículos Leves T3 (SSV), conduzindo um protótipo PH Sport Zephyr baseado no Can-Am Maverick X3.



Embora admita que teria ficado feliz por estar ao volante de um carro mais potente na categoria T1, Kris Meeke reconhece que os T3 serão o ideal para se familiarizar com o maior rali ‘offroad’ do mundo.

Ao embarcar nesta nova aventura, o irlandês do norte junta-se ao navegador holandês, o experiente Wouter Rosegaar, que já participou em 13 edições do Dakar. O jovem de 37 anos chegou à meta 11 vezes – incluindo três nos camiões – e navegou Erik van Loon até ao 4º lugar em 2015, o melhor resultado de sempre dos holandeses nos carros.



Kris Meeke é filho de Sydney Meeke, um perito premiado na preparação e manutenção de carros de ralis, pelo que cresceu rodeado pelo desporto. Depois de ver estrelas como Bertie Fisher e Billy Coleman correrem com os carros do seu pai em criança, Kris Meeke começou a competir ele próprio no início dos anos 2000, embora não antes de obter uma licenciatura em engenharia mecânica na Queen’s University Belfast e trabalhar brevemente para a M-Sport como designer.



Aos 21 anos, ganhou um concurso patrocinado pela Peugeot UK para encontrar a estrela do ralis do futuro e fez a sua primeira participação no Bulldog Rally. Com o apoio da lenda escocesa dos ralis, Colin McRae, Kris Meeke fez rápidos progressos, ganhando dois títulos britânicos juniores e fazendo a sua estreia no WRC no Rally da Grã-bretanha de 2002. Após vários anos de trabalho em programas a tempo parcial, Meeke correu pela Peugeot UK no Intercontinental Rally Challenge 2009, reclamando o título absoluto do campeonato ao lado de Paul Nagle.



Duas épocas fortes no IRC valeram-lhe um lugar no WRC com a equipa da Mini fábrica em 2011, mas foi na Citroën (2014-2018) que desfrutou do seu maior sucesso. Depois, mostrou potencial suficiente para se tornar piloto a tempo inteiro do WRC no ano seguinte. Em 2015, tornou-se o primeiro piloto britânico desde McRae a vencer um rali do WRC, na Argentina. Ao longo das épocas seguintes, ele e Paul nagle continuaram a reclamar vitórias em Portugal, Finlândia, México e Espanha, chegando ao 5º lugar geral no campeonato. Pelo meio, muitos acidentes.

Após uma temporada final do WRC com a Toyota Gazoo Racing em 2019, Kris Meeke está agora pronto para um novo desafio, o Dakar! Reconhecendo que é ‘rookie’ no cross-country, o nativo de Dungannon diz que vai resistir à tentação de carregar no pedal a fundo e simplesmente vai tentar chegar ao fim em Jeddah: “Estou a dar os meus primeiros passos nos rally raid. Adoro, absolutamente, é fascinante. Aqui estamos nós e o meu primeiro evento de cross-country de sempre será o Dakar! Estou realmente entusiasmado. É um novo desafio e uma nova aventura, que estou realmente ansioso por realizar. A única coisa que posso trazer ao Dakar é o controlo do carro.

Vindo do WRC, o cérebro é treinado para andar o máximo em todo o lado e o Dakar consiste em usar os olhos e adaptar a velocidade ao terreno, encontrando o seu caminho. Não se pode confiar completamente no roadbook ou na navegação. Portanto, é um ‘jogo’ completamente diferente. Mas tem havido muitos pilotos do WRC no Dakar. O Carlos (Sainz) é uma lenda, e já fez o quê, 16 ou 17 Dakar? São tantas épocas em cross-country como ele fez na WRC. Continuar a ser competitivo é incrível.

Sempre segui o Dakar quando era miúdo, com pilotos como Ari Vatanen. Era demasiado novo para o ver no WRC, mas lembro-me quando ele se mudou para o cross-country com a Peugeot e a Citroën. Sempre fui fascinado por aventuras fora de estrada, por corridas de enduro.

Sempre disse a mim mesmo, quando a minha carreira no WRC terminasse, queria olhar para o Dakar. Esteve sempre na minha ‘bucket list’!

É um enorme desafio e talvez um trampolim para o futuro. Adoraria estar na categoria de topo, mas chego muito humilde, entendendo que é algo muito diferente. Tenho muito para aprender. Só conheci o Wouter pela primeira vez a 30 de novembro! Concordámos em fazer o Dakar pelo telefone. Ele trabalhou com a PH Sport durante algum tempo, e honestamente, nos últimos dias tenho ficado enormemente impressionado.

Só de ter comigo alguém que esteve lá, que tem tantos quilómetros feitos no Dakar. É exatamente o tipo de orientação de que preciso.

Ele está muito, muito ligado à navegação é para ele uma segunda natureza. E quando as pás tiverem de sair para escavar, ele já escavou na areia para desatascar camiões, por isso um buggy T3 vai ser pequeno para ele! Tenho uma ambição absolutamente nula de estabelecer quaisquer metas. Para mim vai ser um tipo de competição diferente. Não há outros objetivos para além de regressar a Jeddah inteiro!”