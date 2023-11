Dakar: O itinerário e a grande novidade – 48h chrono | AutoSport

Foi apresentado hoje o itinerário do Dakar 2024, que se espera ser a prova mais dura desde que se mudou para a Arábia Saudita. O arranque será feit em AlUla, no dia 5 de janeiro, e o fim da prova será em Yanbu, nas margens do Mar Vermelho, depois de 7 891 km de percurso por estradas, caminhos e dunas, incluindo 4 727 km de especiais.

E uma das grandes novidades é a jornada de 48h em que os concorrentes terão um grande desafio pela frente, logo na etapa 6, fim da primeira semana: será feita no “Empty Quarter” com a duração de dois dias, em que os pilotos não terão assistência. Os concorrentes terão de enfrentar as dunas do deserto, Way Points escondidos e uma navegação ainda mais exigente. No final do primeiro dia irão descansar em material de campismo e provisões básicas sem ligação ao mundo e sem informação. A hora limite será as 16 horas. Quando o relógio tocar as quatro horas da tarde, os concorrentes terão de parar na próxima das seis áreas de descanso que pontuam o percurso da especial.

A primeira jornada da terceira temporada do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) contará cm participante dos 354 veículos: 137 motos e 10 quads na prova FIM e – de acordo com a terminologia recentemente introduzida pela FIA – 72 carros Ultimate (T1 e T2), 42 carros Challenger (T3), 36 SSVs (T4) e 46 camiões (T5).

A quarta edição do Dakar Classic, uma prova de regularidade para veículos do século XX, terá uma distância de 7.366 km, dos quais 3.586 km de troços cronometrados.

Um Dakar que se espera duro, sob a filosofia “um bom Dakar é um Dakar difícil”-