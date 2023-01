Dakar, o ‘filme’ da primeira semana nos autos | AutoSport

Na Etapa 1, Carlos Sainz assumiu a liderança do Rally Dakar depois duma etapa em que Mattias Ekstrom liderou a maioria dos 367 km, mas no final foi Sainz a conquistar a sua 42ª vitória em etapas no Dakar. Sebastien Loeb também atacou na parte final e bateu Ekstrom.

Quarto lugar para Guerlain Chicherit, na frente de Yazeed Al-Rajhi que suplantou todos os Toyota oficiais. O sétimo para Orlando Terranova, que terminou na frente de Nasser Al-Attiyah, com Stephane Peterhansel logo a seguir na frente do melhor Mini da X-raid, o de Jakub Przygonski.

A Etapa 2 foi terrível para muitos. Nasser Al-Attiyah venceu, passou para 2º e Sebastien Loeb perdeu mais de uma hora com três furos. Stephane Peterhansel e Mattias Ekstrom tiveram problemas, este último foi penalizado em 15 minutos por ter falhado um waypoint,

Mathieu Serrardori subiu para terceiro da geral com o buggy Century CR6. Simon Vitse era quarto com a MD Rally, após penalização de dois minutos de Giniel de Villiers.

Na Etapa 3 Al-Attiyah assume a liderança que era de Sainz, que teve um dia para esquecer.

Problemas mecânicos atingiram o Audi, tendo também dificuldades com a navegação.

Sainz perdeu muito tempo e com isso caiu na classificação. Também Al-Attiyah teve problemas terminando fora do top 10, mas como bateu Sainz, manteve a liderança.

Yazeed Al-Rajhi era segundo na frente de Stephane Peterhansel, terceiro e melhor dos Audi.

Sainz caiu para o oitavo lugar da geral. Mau dia para a Audi, mas Peterhansel era terceiro.

Sebastien Loeb teve uma etapa muito má, perdendo hora e meia.

Na Etapa 4, Al-Attiyah distancia-se um pouco na frente e Peterhansel aproxima-se do segundo lugar de Al Rajhi. Loeb venceu a sua 17ª etapa no Dakar, a primeira em 2023.

Sainz recuperou até quarto, Henk Lategan era quinto. Dia difícil para o estreante Simon Vitse, caindo para fora do top 10. O estreante Lucas Moraes subiu de 9º para 6º

A Etapa 5 ficou marcada por mais um triunfo de Al-Attiyah, alargando a sua vantagem para mais de 22 minutos. Sebastien Loeb capotou e perdeu mais de um quarto de hora, enquanto tentava recuperar na geral. Al-Attiyah venceu na frente de Sainz e Peterhansel, com o Yazeed Al-Rajhi incapaz de manter o ritmo na frente. Com isso, Peterhansel subiu para o segundo lugar quatro minutos à frente de Al-Rajhi que passou a ter Sainz a menos de oito minutos atrás.

Henk Lategan permanecia quinto, Lucas Moraes sexto fugindo a Giniel de Villiers.

Mattias Ekstrom perdeu mais 45 minutos e Martin Prokop também teve uma má etapa.

Na Etapa 6, catástrofe na Audi, com Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel a sofrerem acidentes. Edouard Boulanger foi para o hospital, Sainz terminou o dia a com 28 horas de penalização. Também Yazeed Al-Rajhi perdeu imenso tempo pelo que Al-Attiyah ficou com 1h06m de avanço na geral face a Henk Lategan com Lucas Moraes, quatro minutos mais atrás. Nesta altura, 1-2-3-4 para a Toyota. O melhor não-Toyota era Mattias Ekstrom, em quinto, a 1h46m. Loeb estava a 1h57m.

Na Etapa 7, novo revés para a Audi com as motos a não disputar a tirada devido ao mau tempo. Yazeed Al-Rajhi venceu, Vaidotas Zala e Paulo Fiúza foram segundos.

Mattias Ekstrom bateu numa pedra ao Km 196 e teve que esperar por Carlos Sainz que lhe deu a sua suspensão. A Audi caiu para os confins da classificação.

A Toyota mantinha o 1-2-3-4, Loeb passou a ser o melhor não-Toyota após os problemas de Ekstrom. Na última etapa antes do descanso, Carlos Sainz venceu na frente de Sébastien Loeb, Giniel De Villiers perdeu mais de meia hora o que permitiu a Loeb passá-lo na classificação geral. O pódio está agora a 32 minutos de distância para Loeb.

Giniel de Villiers caiu para quinto mas tem 23 minutos de avanço para Romain Dumas (Rebellion Racing) com Brian Baragwanath (Century) na sétima posição.

Classificação geral após…

ETAPA 8

1 Nasser Al-Attiyah Toyota 31h 02m 58s

2 Henk Lategan Toyota + 01h 03m 36s

3 Lucas Moraes Toyota Overdrive+ 01h 20m22s

4 Sebastien Loeb Bahrain Raid Xtreme + 01h 52m06s

5 Giniel De Villiers Toyota Gazoo Racing + 02h 04m20s

6 Romain Dumas Rebellion Racing + 02h 27m11s

7 Brian Baragwanath Century Racing Factory Team + 02h42m06s

8 Mathieu Serradori Century Racing Factory Team + 03h40m39s

9 Sebastian Halpern X-Raid Mini Jcw Team + 04h02m25s

10 Guerlain Chicherit Gck Motorsport + 05h23m16s

11 Yazeed Al Rajhi Overdrive Racing + 05h24m00s

12 Pierre Lachaume Md Rallye Sport+ 05h 29m 57s

13 Guoyu Zhang Baic Orv + 05h 47m 33s

14 Jakub Przygonski X-Raid Mini Jcw Team + 07h16m09s

15 Carlos Sainz Team Audi Sport + 29h11m 59s

16 Vaidotas Zala Teltonika Racing + 68h07m 33s

ETAPA 7

1 Nasser Al-Attiyah Toyota 27hr26m23s

2 Henk Lategan Toyota +1hr01m04s

3 Lucas Moraes Toyota +1hr11m24s

4 Giniel de Villiers Toyota +1hr36m47s

5 Sebastien Loeb Prodrive +1hr54m17s

6 Romain Dumas Rebellion +2hr12m30s

7 Brian Baragwanath Century +2hr14m40s

8 Martin Prokop Benzina +2hr17m26s

9 Wei Han SMG +2hr51m38s

10 Lionel Baud Toyota +3hr17m59s

ETAPA 6

1 Nasser Al-Attiyah Toyota 24hr00m48s

2 Henk Lategan Toyota +1hr06m50s

3 Lucas Moraes Toyota +1hr13m19s

4 Giniel de Villiers Toyota +1hr44m38s

5 Mattias Ekstrom Audi +1hr46m55s

6 Sebastien Loeb Prodrive +1hr57m10s

7 Romain Dumas Rebellion +2hr13m07s

8 Martin Propok Benzina +2hr13m33s

9 Brian Baragwanath Century +2hr20m33s

10 Wei Han SMG +2hr49m27s

ETAPA 5

1 Nasser Al-Attiyah Toyota 20hr47m36s

2 Stephane Peterhansel Audi +22m36s

3 Yazeed Al-Rajhi Overdrive +27m01s

4 Carlos Sainz Audi +34m52s

5 Henk Lategan Toyota +57m58s

6 Lucas Moraes Overdrive +1hr01m43s

7 Giniel de Villiers Toyota +1hr07m57s

8 Mattias Ekstrom Audi +1hr35m56s

9 Martin Prokop Orlen Benzina +1hr52m05s

10 Romain Dumas Rebellion +1hr52m10s

ETAPA 4

1 Nasser Al-Attiyah Toyota 16hr34m13s

2 Yazeed Al-Rajhi Overdrive +18m18s

3 Stephane Peterhansel Audi +18m52s

4 Carlos Sainz Audi +32m55s

5 Henk Lategan Toyota +45m25s

6 Lucas Moraes Overdrive +45m27s

7 Giniel de Villiers Toyota +46m13s

8 Mattias Ekstrom Audi +50m00s

9 Martin Prokop Orlen Benzina +1hr14m43s

10 Erik van Loon Overdrive +1hr15m40s

ETAPA 3

1 Nasser Al-Attiyah Toyota 12h 20m 33mm

2 Yazeed Al Rajhi Toyota Overdrive +13m20s

3 Stéphane Peterhansel Team Audi Spor + 20m45s

4 Simon Vitse Md Rally + 24m 53s

5 Brian Baragwanath Century +26m16s

6 Mathieu Serradori Century +27m19s

7 Giniel De Villiers Toyota +32m 08s

8 Carlos Sainz Team Audi Sport + 33m 11s

9 Lucas Moraes Overdrive Racing +33m 45s

10 Martin Prokop Ford Orlen Benzina + 35m10s

ETAPA 2

1 Carlos Sainz Audi 8hr34m26s

2 Nasser Al-Attiyah Toyota +2m12s

3 Mathieu Serradori Century +24m55s

4 Simon Vitse MD Rally +25m40s

5 Giniel de Villiers Toyota +26m38s

6 Yazeed Al-Rajhi Overdrive +27m59s

7 Martin Prokop Orlen Benzina +35m24s

8 Stephane Peterhansel Audi +36m08s

9 Brian Baragwanath Century +39m13s

10 Henk Lategan Toyota +39m52s

ETAPA 1

1 Carlos Sainz Audi 3:28:55

2 Sébastien Loeb Prodrive +0:10

3 Mattias Ekstrom Audi +0:33

4 Guerlain Chicherit Prodrive +1:03

5 Yazeed Al-Rajhi Toyota +2:01

6 Brian Baragwanath Century +6:51

7 Orlando Terranova Prodrive +7:05

8 Nasser Al-Attiyah Toyota +7:07

9 Stephane Peterhansel Audi +8:51

10 Jakub Przygonski Mini +8:54