Dakar: O “dream team” da Audi | AutoSport

A Audi vai atacar o Dakar com toda a força, e escolheu um alinhamento de luxo para o seu projeto. Mattias Ekström junta-se às lendas Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel.

A marca alemã deverá começar a testar a nova máquina em breve, para preparar a prova de 2022, com a Q Motorsport responsável pelo projeto. Tanto Sainz como o vencedor deste ano Peterhansel têm muita experiência com Sven Quandt com participações na X-raid Mini JCW que Quandt ainda supervisiona.

O director-geral da Audi Sport, Julius Seebach, rotulou o alinhamento de “Dream Team”:

“Não é exagero falar de uma ‘equipa de sonho’. Stéphane é o piloto de Dakar mais bem sucedido de todos os tempos. Carlos já venceu várias vezes o Dakar e campeão mundial de Rally. Com Mattias, já celebrámos muitos sucessos do Audi no passado”, disse Seebach.

“[Ekström] é um dos pilotos mais versáteis do mundo. Para além de muita velocidade, todos eles estão a acrescentar uma quantidade extrema de perícia e motivação à nossa equipa. O mesmo se aplica aos seus co-pilotos, que desempenham um papel cada vez mais importante no Rally Dakar”.

Ekström terá como co-piloto, Emil Bergkvist, Sainz Lucas Cruz e Peterhansel mantém-se com Eduoard Boulanger.