Dakar: O dia dos portugueses

Com a nona etapa do Dakar 2021 a chegar ao fim, fazemos o balanço do dia dos pilotos portugueses.

Ricardo Porém e Jorge Monteiro (Borgward) terminaram a etapa no 13º posto, a 24 minutos do líder da etapa, mantendo o 20º lugar na geral.

Já Beneditkas Vanagas e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) continuaram na mesam toada e foram hoje décimos, a 20 minutos do primeiro tempo. Na geral ocupam a 12ª posição, ainda com esperanças de chegar ao top 10.

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) foram 33º hoje, um lugar abaixo do que ocupam na geral, tendo demorado mais 53 minutos que o líder da etapa de hoje.

Nos SSV, Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can Am) tiveram um dia mais difícil e foram 29º a 1h 12 do primeiro classificado. Na geral estão ainda à porta do top 10, com a 11ª posição.

Rui Carneiro e Filipe Serra (MMP Can Am) terminaram o dia na 30ª posição a 1h e 13 do líder, sendo 22º na geral, continuando a recuperar posições.

Por fim nos Camiões, Nuno Fojo, na assistência aos Polaris, ao lado dos espanhóis Alberto Herrero e Juan Carlos Macho, ainda não terminou a prova mas que ocupava a 21ª posição no penúltimo way point.