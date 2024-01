Dakar: O antes e depois na corrida dos Camiões | AutoSport

Há claramente um antes e um depois do cronómetro 48 HR na corrida de camiões. Enquanto a luta pela vitória absoluta parecia resumir-se a um duelo entre Janus van Kasteren (Iveco) e Aleš Loprais (Praga), com uma ligeira vantagem para o holandês, Martin Macík (Iveco) utilizou os dois dias passados no Empty Quarter como um verdadeiro trampolim.

Até então, o piloto checo tinha sido limitado na expressão do seu talento por várias penalizações, bem como por vários furos.

No entanto, na etapa 6, realizou uma prestação irrepreensível e foi a vez dos dois homens da frente, até aí, caírem em ‘desgraça’. No final, Macik conquistou a sua décima vitória em etapas na sua 12ª participação no Dakar e, mais importante ainda, ficou como o mais sério candidato a vencer a corrida dos Camiões no Dakar, pois tem agora uma vantagem de 1 hora e 16 minutos sobre o seu compatriota Aleš Loprais, pelo que pode claramente esperar um desfecho de sonho na sexta-feira, 19 de janeiro. Contudo, até lá ainda terá que cumprir seis etapas sem grandes problemas, pois a vantagem de 1h16 é boa mas não é decisiva pois como bem sabemos tudo pode suceder no Dakar, Contudo, o checo tem agora a possibilidade de gerir bem melhor o andamento, precaver-se muito mais face às armadilhas sendo certo que ainda terá muito pela frente, até porque os seus adversários diretos já provaram que são temíveis e têm velocidade para aproveitar algum deslize que tenha.

FOTO Facebool MM Technology Team