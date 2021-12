Dakar: O ano da Toyota? | AutoSport

A Toyota venceu apenas uma vez, em 2019, o Dakar, mas há largos anos que é uma das equipas mais fortes do plantel. Com exceção da Mini, que não tem pilotos de ponta, nenhuma das restantes favoritas ao triunfo (Audi, BRX) tem triunfos no seu palmarés, pelo que este é um bom ano para a Toyota regressar aos triunfos no Dakar, e Nasser Al-Attiyah não se importava mesmo nada de oferecer outra vitória à marca depois de já ter ganho em 2019 com a Toyota Hilux.

O desafio é grande, devido à mudança de regulamento, que levaram a equipa a construir e desenvolver o novo Toyota GR DKR Hilux T1+, que ao contrário dos carros da Audi e BRX já foi visto em competição, pelo que a Toyota pode estar um pouco mais ‘enturmada’ com o seu novo carro o que pode ser um bom trunfo.

Movido por um motor V6 de 3,5 litros de dupla turbina que provém do icónico novo Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, o novo GR DKR Hilux T1+ apresenta um binário mais baixo do que o seu antecessor, bem como ganhos em termos de peso do motor, embora o peso global do carro tenha sido aumentado para 2.000 kg, de acordo com os regulamentos. O motor oferece 298 kW de potência (405 cv) e aproximadamente 660 Nm de binário.

De acordo com as novas regras dos T1+, a suspensão passou de 280 mm para 350 mm, os pneus de 32 para 37 polegadas, e a sua largura também aumentou, de 245 mm para 320 mm.

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel são os ‘líderes’ da equipa, os seus ‘wingman’, Giniel De Villiers e Dennis Murphy, numa equipa que conta ainda com os sul-africanos Henk Lategan e Brett Cummings, bem como Shameer Variawa e Danie Stassen, ambos também da África do Sul. Este é dos Dakar mais interessantes dos últimos anos já que ninguém tem a mais pequena ideia do que valem os carros face aos das outras equipas.