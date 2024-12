Dakar: Número de vitórias por piloto

Com 4 vitórias cada, estão Carlos Sainz (2010, 2018, 2020 e 2024) e Ari Vatanen (1987, 1989, 1990 e 1991), ambos ícones da modalidade. Outros destaques incluem Pierre Lartigue e Hubert Auriol, ambos tricampeões, e nomes como Jean-Louis Schlesser e Hiroshi Masuoka, com dois triunfos cada.

Não é por acaso que Stéphane Peterhansel é apelidado de Mr. Dakar, pois lidera a lista de vencedores da prova com umas impressionantes 8 vitórias (2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2021), isto só nos autos porque nas Motos junta-lhe mais seis triunfos, consolidando-se como o maior vencedor da história. De seguida, ainda e sempre somente nos autos, Nasser Al-Attiyah aparece com 5 triunfos (2011, 2015, 2019, 2022 e 2023), confirmando a sua consistência nas últimas décadas.

