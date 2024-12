Dakar: Número de vitórias por marca

Esta tabela destaca as marcas mais vitoriosas no Rali Dakar. A Mitsubishi lidera com 12 vitórias, tendo sido dominante entre as décadas de 1980 e 2000. De seguida, foi a vez da Peugeot que no total acumulou 7 conquistas, divididas entre os anos 1987 a 1990 e depois, no seu regresso à prova, triunfando entre 2016 e 2018.

A MINI surge em terceiro, com 6 vitórias mais recentes (2012 a 2021), enquanto Citroën e Volkswagen partilham 4 triunfos cada, marcando épocas distintas de sucesso. Outras marcas notáveis incluem Porsche, Range Rover, Toyota e Schlesser, com 2 conquistas cada, além de Mercedes e Renault, que possuem 1 vitória cada.

Entre as marcas que se destacaram no Dakar, mas nunca conseguiram qualquer triunfo, embora tenham vencido etapas contam-se a Nissan, que triunfou em 21 etapas, a BRX, com 18 triunfos em etapas, a Lada, também com 18 triunfos, a Mercedes com 17, BMW com 13, Hummer com nove, Opel com cinco. Em 2025, uma nova marca chega ao Dakar, vamos ver como mudam as estatísticas…