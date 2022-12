Dakar: Navegadores portugueses nos T4 | AutoSport

São quatro as duplas de navegadores portugueses que vão correr no T4, neste Dakar.

Com o #409 Bruno Oliveira (Bra)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am), no #417, Paulo Oliveira (Moçambique)/Miguel Alberty (Can-Am Mozambique 2023) com o #433, Ricardo Suarez (Espanha)/David Megre (Can-Am Scuderia Ramilo) e por fim no #437 Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am).

Pedro Bianchi Prata volta ao lado do brasileiro Bruno Oliveira no (BRP Can Am da South Racing. Depois de se ter estreado no Dakar em 2007, nos anos seguintes fez três top 30, em 2009, 2010 e 2011. Depois as suas classificações tiveram altos e baixos, foi 29º em 2014, com o piloto do Marco de Canaveses a conseguir em 2021, ao lado de Conrad Rautenbach, terminar o Dakar na quarta posição dos SSV.

Miguel Alberty é uma novidade absoluta, com o ‘seu’ piloto ‘treinaram’ do Dakar no recente Rali de Marrocos, para adquirirem rodagem para o Dakar.

Ao lado do espanhol Ricardo Suarez, estará David Megre, ele sim, um ‘veterano’ do TT. Campeão europeu e nacional de TT, já com vários Dakar realizados, de moto, o primeiro em 2017, o campeão da Europa de Bajas em 2009 cumpriu o ano passado ao lado de Luís Portela Morais o grande objetivo de chegar ao fim do Dakar e logo com um sétimo lugar nos T4. Vamos ver este ano.

Por fim, com o #437 o brasileiro Cristiano Batista e o português Fausto Mota num BRP Can-Am da South Racing. Fausto Mota estreou-se no Dakar há mais de um década, nas motos, foi sempre conseguindo melhorar o seu desempenho individual em cada aparição em 2020 foi 31º com uma Husqvarna 450 Rally Replica mas agora chegou a vez dos SSV no Dakar.