Dakar: Navegador de al Attiyah, Matthieu Baumel desculpou-se: “No calor do momento, reagi mal…” | AutoSport

Tal como sucedeu com Nasser al Attiyah, também o seu navegador, Mathieu Baumel publicou mensagens nas redes sociais ‘atirando-se’ à decisão da FIA e da ASO em ‘dar’ mais 8kW (11cv) aos Audi. Soube-se depois, com as reações de Sven Quandt, patrão da Q MotorSport, que assiste a Audi e X-Raid (Mini) que foi essa a decisão conjunta dos chefes de Equipa, aceitar o que fosse decidido, com a FIA a emitir um comunicado a detalhar o que estava combinado previamente.

Nesse contexto, tanto Nasser al Attiyah como Matthieu Baumel perceberam porque as suas palavras caíram tão mal, ao ponto do piloto estar a ser investigado, e poder ser penalizado: “No calor do momento, reagi mal à decisão da FIA quanto ao EOT (Equivalência de Tecnologia). Eu gostaria de defender a nossa vitória de 2022 de forma justa, e no primeiro instante, a decisão não me pareceu justa. Mas agora percebo melhor a situação e quero pedir desculpas pelo meu post anterior…”