Dakar: Nasser Al-Attiyah vence o prólogo

Nasser Al-Attiyah (Toyota) venceu o prólogo do Dakar, classificação que vai ser para determinar a ordem de partida para a primeira etapa de amanhã. Seja como for, hoje o cronómetro já ‘vale’, já que o registo obtido pelos concorrentes vai contar já para a classificação geral e logo a multiplicar por quatro. O piloto do Qatar registou 5m48s no 11 Km do percurso, batendo Yazeed Al Rajhi (Toyota) por 8 segundos. O polaco Jakub Przygonski (Toyota) foi terceiro a 12s, com o holandês Bernhard Ten Brinke (Toyota) em quarto a 14s. Logo à partida, quatro Toyota nos quatro primeiros lugares.



O melhor não Toyota foi Orlando Terranova (Mini) em quinto, também a 14s. Sexto lugar para Mathieu Serradori (Buggy Centuri), na frente do Peugeot 3008 DKR de khalid Al Qassimi.

Martin Prokop (Ford Raptor) foi oitavo a 17s, o mesmo registo que Sebastien Loeb (BRX), nono a 17s, seguindo-se Nani Roma, também em BRX, dois segundos mais atrás. O melhor buggy da X-Raid, Stephane Peterhansel (Mini Buggy), surge apenas no 10º lugar, também a 19s da frente. Giniel De Villiers (Toyota) foi 12º na frente de Carlos Sainz (Mini Buggy) que já cedeu 36s, provavelmente por ter aberto o percurso.

Mais info quando possível.

Classificação Online – CLIQUE AQUI