Dakar: Nasser Al-Attiyah vence etapa pela quinta vez

Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) voltou a ser o homem mais rápido do dia, na etapa 8 do Dakar 2021. O piloto da Toyota levou a melhor sobre Carlos Sainz (Mini Buggy) e Stéphane Peterhansel (Mini Buggy), que se mantém ainda na liderança, no final da etapa maratona.

Al-Attiyah venceu pela quinta vez este ano e elevou o número de vitórias em etapas no Dakar para 40. Ao fazê-lo, também recuperou mais de três minutos sobre o seu rival Stéphane Peterhansel.

A etapa começou com Al-Attiyah ao ataque. Tendo começado em quarto lugar esta manhã, Nasser Al-Attiyah estava na frente no primeiro Way Point, com uma vantagem de 16 seg. sobre Carlos Sainz e 27seg sobre o vencedor de ontem Yazeed Al Rajhi (Toyota). Quanto a Stéphane Peterhansel, tinha um atraso de 30 seg.

No segundo Way Point, Nasser Al-Attiyah liderava com um minuto de vantagem na frente de Sainz e Peterhansel. Cyril Despres (Peugeot DKR 3008), que teve ontem o seu melhor resultado do ano, estava na quinta posição, aproximadamente 2’30” atrás do líder .

A etapa complicou-se para Yazeed Al-Rajhi que começou a perder tempo a meio da etapa, tal como Sébastien Loeb (BRX Hunter 4×4). Loeb começou em 32º lugar e tinha tido um excelente início, alcançando o primeiro Way Point na nona posição, apenas 2’18” atrás do líder Al-Attiyah. No entanto, após 43 km aproximadamente, o francês ficou novamente parado com um problema mecânico.

Peterhansel passou para a liderança após 190 km, mas apenas por dez segundos à frente de Nasser Al-Attiyah e 50 seg. na frente de Carlos Sainz. Despres e o seu co-piloto Mike Horn ocupavam o quarto lugar, quase quatro minutos atrás do então líder.

Após 225 km, Nasser Al-Attiyah estava novamente na frente, com uma vantagem de 25 seg. sobre Carlos Sainz. Apenas 32 seg. atrás, estava Peterhansel que seguia sem pressão pois Despres não encurtou distâncias.

O qatari manteve-se na liderança da prova até cruzar a linha de meta com 52 segundos de vantagem para Sainz e três minutos para Peterhansel. O francês, apesar de perder muito tempo, mantém-se na frente do Dakar, com 4:50 de vantagem para Al-Attiyah. Sainz está a 39 minutos.

Em atualização