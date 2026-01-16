Dakar, Nasser Al-Attiyah: “Uma etapa verdadeiramente incrível”

Nasser Al-Attiyah voltou a fazer história no Dakar ao conquistar a sua 50.ª vitória em etapas, a segunda nesta edição de 2026. O piloto oficial da Dacia igualou assim o recorde de Ari Vatanen e Stéphane Peterhansel, reforçando simultaneamente a liderança na classificação geral e aproximando-se do sexto triunfo absoluto na prova.

A vitória de Al-Attiyah foi alcançada numa etapa particularmente exigente, marcada por terrenos rochosos e elevado risco mecânico. Nasser demonstrou uma vez mais consistência, controlo e eficácia, beneficiando também do bom desempenho do Dacia Sandrider e do trabalho do navegador Fabian Lurquin.

Com apenas um dia de competição pela frente, o piloto mantém uma vantagem confortável na geral, mas sublinha a importância de uma abordagem prudente até à linha de meta, numa prova onde qualquer erro pode comprometer semanas de esforço.

“Fizemos o nosso trabalho e realizámos uma etapa verdadeiramente incrível hoje. Vencer esta tirada e ter agora uma boa vantagem é algo fantástico. Estamos muito felizes. O Fabian trabalhou muito bem, o nosso Dacia Sandrider está a funcionar na perfeição, por isso estamos satisfeitos. Foi uma etapa com muitas pedras, nada fácil. Hoje podia perder-se tudo, mas fizemos um bom trabalho e estou contente. Falta apenas um dia, temos de ser inteligentes e manter a concentração. Mas tudo indica que está a correr muito bem.”