Dakar: Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux T1+) começa na frente | AutoSport

Já está definida a primeira ordem competitiva deste Dakar com Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux T1+) a ser o mais rápido nos 19 Km do prólogo (Qualifying Stage), somando 10m56s, batendo Carlos Sainz (Audi) por 12s com o sul africano Henk Lategan (Toyota) na terceira posição a 36s.

Brian Baragwanath (Century Racing) e Sebastien Loeb (BRX Extreme T1+ Prodrive) foram quartos com o mesmo tempo, a 37s com Yazeed Al Rajhi (Toyota) a 47s. Nani Roma (BRX Extreme T1+ Prodrive) foi sétimo a 49s com Giniel De Villiers (Toyota Hilux T1+) 0:50s- Jakub Przygonski (Mini Buggy) foi nono a 1:01 na frente de Orlando Terranova (BRX Extreme T1+ Prodrive) que terminou a 1:06 e fechou o top 10.

11º lugar para Vladimir Vasilyev (BMW) a 1:06.

De referir que faltam chegar muitos concorrentes, pelo que esta classificação pode mudar.

Tempos Online – CLIQUE AQUI