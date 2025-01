Dakar, Nasser Al-Attiyah: “Temos de mudar as regras”

Nasser Al-Attiyah criticou o formato atual do Rali Dakar, considerando a etapa de abertura “aborrecida” devido à ênfase na estratégia em detrimento da competição.

Muitos pilotos, incluindo Al-Attiyah, perderam tempo deliberadamente para garantir uma melhor posição de partida para a próxima etapa maratona de 48 horas. Al-Attiyah parou durante quase 10 minutos no final da etapa, descendo de 10º para 21º, para evitar abrir caminho aos seus rivais.

Al-Attiyah acredita que as regras devem ser alteradas para premiar aqueles que lutam pela vitória e não aqueles que jogam pela estratégia. A edição de 2025 do Dakar introduziu uma etapa crono alargada, com quase 1.000 km de extensão, substituindo a tradicional especial de maratona e transferindo-a para o início do rali.

“Temos de mudar as regras, porque se forçarmos e ganharmos, temos uma hipótese de ganhar, é uma boa ideia”, disse Al-Attiyah, citado pelo autosport.com. “Acho que as pessoas entenderiam porque hoje não foi divertido, nós apenas pilotamos com calma, e é chato, não há competição, espero que a regra possa mudar”.

“O nosso tablet de navegação avariou e fizemos cerca de 300 quilómetros com apenas um, tentámos gerir e seguir os concorrentes, mas nos últimos 10 quilómetros parámos durante 10 minutos, só para fazer uma pausa [risos], para não repetir a experiência do ano passado [em que sofreu um grande revés na Etapa 1]. Agora estamos na 21ª posição e a apenas 10 minutos do primeiro classificado”, disse. “Amanhã devemos atacar durante as 48 horas para, pelo menos, conseguirmos um bom tempo para a quarta etapa em Bisha. Não será fácil apanhar 21 carros, apanharemos 10 carros, mas ainda temos 10 à nossa frente. Perdemos apenas sete minutos para o Carlos, mas o Carlos parte em sétimo e eu parto mais atrás, estamos separados por mais de vinte minutos [na estrada]. Estou contente com a posição e temos de fazer o carro funcionar muito bem, temos de o gerir amanhã.”