Dakar: Nasser Al-Attiyah também pediu desculpa | AutoSport

Nasser Al-Attiyah pediu desculpa por ter reagido mal à decisão da FIA e da ASO relativo ao aumento de potência dos Audi. O piloto da Toyota retratou-se já depois de ter dito que não temia ser penalizado pela FIA, o que provavelmente foi a forma encontrada nos bastidores entre Toyota e a ASO/FIA para acabar com a polémica.

As reações a quente foram fortes, mas quando foi explicado publicamente que não fazia sentido estarem a queixarem-se quando os próprios chefes de Equipa aceitaram que as regras do jogo poderia mudar a meio.

É no mínimo estranho que os pilotos não soubessem o que estava em jogo, sabiam quase de certeza, o que não queremos acreditar é que só estivessem preparados para aceitar decisões que fossem a seu favor.

Antes do arranque do Dakar, Carlos Sainz queixava-se do peso de 100 Kg a mais dos Audi e Nasser al Attiyah veio a público dizer que o espanhol se “queixa sempre de muita coisa”, mas depois foi a sua vez de fazer o mesmo, e de forma bem pior, quando uma decisão não lhe agradou.

Resumindo a questão, o Comité do Mundial de Rally-Raid anunciou na quarta-feira uma mudança no Balanço de Desempenho para dar aos carros da classe T1.U, os protótipos de carros que utilizam energias renováveis, onde está inserido o Audi RS Q e-tron E2, 8kW extra, que significa mais ou menos 11cv.

Al-Attiyah escreveu um posto a ‘agradecer’ à ASO e à FIA por terem “matado a corrida cedo”, mas agora pediu desculpa pelos seus comentários na sexta-feira, escrevendo um segundo post em que diz ter reagido mal: “No calor do momento, reagi duramente à decisão da FIA EOT. Gosto de defender o meu triunfo com justiça e, no primeiro instante, a decisão não me pareceu justa. Agora compreendo melhor a situação, e gostaria de pedir desculpa pelo meu post anterior”.

Tanto o post de Nasser al Attiyah como de Matthieu Baumel foram exatamente os mesmos. Nem a foto foi diferente. Só isto significa muito. Tiveram que o fazer para não sofrer depois com isso…