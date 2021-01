Dakar, Nasser Al-Attiyah: “Sem regulamentos justos, não me interessa competir”

Nasser Al-Attiyah, segundo classificado deste ano do Rally Dakar, não está interessando em regressar à prova se os atuais regulamentos se manterem. Al-Attiyah defende um maior equilíbrio entre os Buggies e os 4X4.

Depois de em 2020 perder para o JCW Mini Buggy de Carlos Sainz, em 2021 foi Stéphane Peterhansel a vencer, também com o JCW Mini Buggy. Para o piloto da Toyota Hilux, em declarações ao motorsport.com, o Dakar “favorece os buggies. Estou contente com o meu trabalho, porque trabalhamos muito e não fizemos erros. Mas, é o segundo ano em que estamos a lutar e a perder contra os buggies. Precisamos de ter regras justas”.

“Por muito que atacamos, sem a velocidade não conseguimos fechar o intervalo. Os buggies ganham há cinco anos contra os 4X4, porque as regras os favorecem. Espero que os organizadores mudem isso, porque se não mudarem não me interessa vir competir”, afirmou Al-Attiyah.

“Não é uma questão do buggy ser melhor do que o 4X4. É uma questão de regras e elas não são justas. E não é só por causa das rodas, existem outras coisas. Não sou eu que tenho de mudar as regras, mas isto é claro para todos. “A Peugeot venceu três vezes, a Mini duas. Nós lutamos com um 4X4, temos muitos furos e o buggy não é um carro de um construtor”, afirmou o piloto da Toyota Hilux.

A FIA limitou antes do início do Rally Dakar a velocidade dos carros da classe T1, que inclui as Toyota e os Mini Buggy, para 180km/h, depois de pressão do construtor japonês.