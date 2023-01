Dakar, Nasser Al Attiyah: “Quero sempre ganhar mais e mais…” | AutoSport

Nasser Al Attiyah conseguiu pela primeira vezes defender o seu anterior triunfo…com outro! Com mais esta vitória elevou a sua contagem para cinco: 2011, 2015, 2019, 2022 e agora 2023: “Estou muito feliz. Foi um Dakar difícil para todos. É uma loucura conseguir defender o meu triunfo desta forma. Estou muito feliz por ganhar cinco vezes, e Mathieu quatro… Desculpa, Mathieu! Respeito enormemente o Ari (Vatanen), (ndr, ultrapassou o finlandês em número de vitórias, estavam empatados com quatro) ele continua a ser o meu ídolo. Quero sempre ganhar mais e mais, agora quero defender o meu título de campeão do mundo (WR2C). Esta semana não tínhamos de atacar como loucos. Conseguimos passar e ganhar o Dakar no final, isso é o que realmente importa”.