Dakar, Nasser al-Attiyah: “Pronto para defender a vitória…” | AutoSport

Nasser Al Attiyah venceu quatro vezes o Dakar, duas com a Toyota e quer repetir o feito. O seu objetivo é claramente uma quinta coroa. Desde o seu primeiro Dakar no anonimato ao volante de um Mitsubishi Pajero, que o catari levou ao décimo lugar no Senegal, em 2004, al Attiyah multiplicou os seus sucessos: quatro vitórias com três carros diferentes, incluindo o primeiro em 2011, e 46 vitórias em etapas. Depois de ter conduzido por todas as principais equipas da sua disciplina (BMW, Volkswagen, Hummer e Mini), estabeleceu-se durante os últimos seis anos no seio da equipa Toyota Gazoo Racing, oferecendo à marca o seu primeiro triunfo em 2019.

Teve de esperar três anos antes de vencer na sua região, após dois segundos lugares atrás de Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel. O catari chega ao início da 45º edição do Dakar com o estatuto de favorito após ganhar o título do Mundial de TT. Também reivindica o seu ‘enésimo’ título de Campeão de Ralis do Médio Oriente (MERC), ganhando quatro das cinco rondas. Tudo isto na companhia do seu fiel navegador, Mathieu Baumel, seu parceiro, seu amigo… como um irmão.

PAra al Attiyah: “A última vitória de Dakar foi fantástica. Tínhamos trabalhado muito. Quando conduzimos o T1+ pela primeira vez, pudemos ver imediatamente a diferença em comparação com o T1, que sofreu tanto com furos. Foi realmente um grande Dakar, sem quaisquer problemas.

Também fiquei encantado por ganhar o Mundial após o sucesso de Dakar.

Penso que estamos prontos para defender o nosso título. Seria incrível ganhar novamente.

Testámos o novo carro na Namíbia no início de dezembro para ter a certeza de que tudo estava a funcionar bem. Além disso, tenho-me preparado fisicamente muito ao longo do ano para estar o mais apto possível para o próximo Dakar. Sei que será particularmente difícil para todos, e temos de ser espertos”, disse.

Já Matthieu Baumel, o seu navegador de sempre: “Foi uma grande vitória, no ano passado, principalmente para o Nasser, claro, porque ser do Qatar e ganhar no Médio Oriente significa muito. Trabalhámos arduamente para isso com toda a equipa para alcançar esse resultado.

Nasser é exatamente como o vê na televisão. Ele é muito generoso, muito amável, sempre amigável e sorridente. E felizmente para mim, ele é o mesmo no carro durante o rali, não importa o que aconteça. Mantemo-nos sempre calmos e evitamos o stress, o que nos ajuda a trabalhar melhor, especialmente do meu lado com a navegação. Sinto-me tão afortunado. Ele é como o meu irmão agora. Passo mais tempo com ele durante o ano do que com a minha família.

Esta relação, a forma como trabalhamos juntos, e esta confiança mútua têm impacto nos nossos resultados”.

Palmarés

2022: 1º(2 vitórias em etapas, Toyota)

2021: 2º (6 vitórias em etapas, Toyota)

2020: 2º (1 vitória em etapas, Toyota)

2019: 1º (3 vitórias em etapas, Toyota)

2018: 2º (4 vitórias em etapas, Toyota)

2017: Ab. Etapa 4 (1 vitória em etapas, Toyota)

2016: 2º (1 vitória em etapas, Mini)

2015: 1º (5 vitórias em etapas, Mini)

2014: 3º (2 vitórias em etapas, Mini)

2013: Ab. Etapa 9 (3 vitórias em etapas, Qatar Buggy)

2012: Ab. Etapa 9 (2 vitórias em etapas, Hummer)

2011: 1º (4 vitórias em etapas, Volkswagen)

2010: 2º (4 vitórias em etapas, Volkswagen)

2009: Ab. (3 vitórias em etapas, BMW X Raid)

2007: 6º etapa (1 vitória em etapas, BMW X Raid)

2006: Ab. (BMW X Raid)

2005: Ab. (BMW X Raid)

2004: 10º (Mitsubishi)