Dakar, Nasser al Attiyah: “obrigado por ‘matarem’ a corrida” | AutoSport

Os três Audi têm desde o arranque da etapa 5, de hoje, mais 11cv, ou 8 kW de potência nos motores elétricos dos seus carros e Nasser Al-Attiyah não deixou de expressar a sua frustração com a situação, dizendo mesmo que a ASO e a FIA acabaram de ‘matar’ a corrida. Vamos ver quem tem razão no final.

Sabia-se que a FIA e a ASO poderiam intervir na Equivalência de Tecnologia, e isso aconteceu ao cabo de quatro etapas. Nasser Al-Attiyah arrasou a decisão, usando as suas redes sociais: “Que surpresa dar mais 11cv ao nosso principal rival!!”, escreveu no seu Instagram: “obrigado por ‘matarem’ a corrida”.

Já Carlos Sainz, diz que a FIA e a ASO têm os dados que consubstanciaram a decisão: “Sempre disse que não quero ter mais potência, o que quero é que os carros sejam semelhantes em potência e peso”.