Dakar, Nasser Al-Attiyah não teme sanções da FIA | AutoSport

Nasser Al-Attiyah dilatou a sua liderança na etapa 5, a primeira em que os Audi já beneficiaram de um incremento de potência nos seus carros, e depois de toda a polémica resultante da sua reação nas redes sociais: “Obrigado por matarem a corrida…” o piloto do Qatar diz não temer sanções da FIA relativas ao post sobre a Audi: “A Audi e a BRX (Bahrain Raid Xtreme) têm carros com motores mais potentes do que os nossos, mas eu, hoje (etapa 5) pilotos, fiz a diferença. A mim não parece ser algo justo (ndr, o incremento de potência. O nosso carro continua em terceiro atrás da Audi e da BRX, quanto à potência” começou por dizer à imprensa’, e quando lhe perguntaram se temia uma penalização por causa do post: “Não, eu apenas escrevi o que aconteceu. Veio da organização e nós publicamo-lo, é normal, todos o publicam”, disse, desvalorizando a questão.

A FIA informou o Colégio de Comissários Desportivos, agora vai ficar a saber-se se também desvalorizam a sua mensagem, ou não.

Olhando para o ’filme’ de forma mais global, veja-se o que sucedeu no WEC com a imposição da lei da rolha. Vamos ver o que sucede aqui…