Dakar, Nasser Al Attiyah: “Foi uma etapa difícil”

Nasser Al Attiyah terminou em segundo lugar na especial do dia, a 41seg do vencedor Mattias Ekstrom e não conseguiu ganhar tempo ao piloto sueco que continua à sua frente na classificação geral. O cinco vezes vencedor do Dakar está a 26min50seg de Yazeed Al Rajhi e está a 4min16seg do pódio final. Al Attiyah considerou a etap difícil, e teve ainda de lidar com dois furos. Depois disso, a etapa decorreu sem grandes problemas, mas o objetivo de terminar no pódio parece esfurmar-se:

“Foi uma etapa difícil. No início tivemos dois pneus furados devido a um grande impacto e parámos durante cinco minutos para mudar as duas rodas. Depois disso, tentámos voltar a acelerar… Terminámos hoje sem quaisquer outros problemas, o carro estava a funcionar muito bem e estamos bastante satisfeitos. É muito bom ter o novo carro e estar a lutar pelo pódio. Estamos contentes, tivemos um bom desempenho, mas um carro novo precisa sempre de tempo”.