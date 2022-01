Dakar: Nasser Al-Attiyah foi multado em 5.000 euros | AutoSport

O líder do Dakar, Nasser Al-Attiyah foi multado em 5.000 euros por violação de regras, tendo igualmente sido aplicada uma pena suspensa de desclassificação por não ter ligado o ‘Data Logger’ do seu Toyota. O piloto chegou ao final da etapa de de segunda-feira com a ‘caixa negra’ desligada, e isso é obrigatório. Foi a própria equipa que alertou a FIA, pois só isso aponta de imediato para desleixo e não dolo. Ou seja, não foi de propósito. Seja como for, é com esse ‘Data Logger’ que a FIA examina se , por exemplo, foi excedida a pressão do turbo do motor, pois isso pode fazer a diferença entre ganhar e perder.

Resumidamente, a Toyota safou-se de desclassificação (se fosse a FIA a descobrir, provavelmente era esse o resultado) mas com a pena suspensa, nenhum erro semelhante será tolerado.