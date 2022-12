Dakar, Nasser Al-Attiyah: “Estamos à espera de Fernando Alonso” | AutoSport

Fernando Alonso assinou recentemente pela Aston Martin, mas outros desafios continuam a chamar por ele, em especial fora da F1. Nasser Al-Attiyah continua a pressionar o espanhol para regressar ao Dakar.

Depois da sua saída da McLaren, Alonso foi experimentando novos desafios e o Dakar terá sido o mais exigente e mais fora da sua zona de conforto. Alonso conseguiu boas prestações na mítica prova de TT, tanto que grandes nomes da competição gostariam de o ver de novo lá. Al-Attiyah é um dos que continua a pressionar o regresso de Alonso:

“Ainda pressiono o Fernando para vir correr de novo no Dakar”, disse o piloto do Qatar quando perguntado pela Motorsport.com sobre as perspetivas de regresso da Alonso ao rali. “Conheço o Fernando da F1, mas conheci-o quando ele se juntou à equipa em 2020. A equipa pediu-me para ajudar a ensinar o Fernando nas dunas. Foram três dias no Qatar e pouco menos de 50 °C e foi um trabalho realmente espantoso da sua parte. Ele é muito, muito talentoso. O que fizemos pela primeira vez no Dakar, mostrou a sua velocidade. Para este tipo de corrida é preciso ter experiência, porque se se vê a história de Dakar é preciso ter quatro-cinco-seis anos de experiência até se poder ganhar. Mas foi muito bom ter o Fernando. Ainda assim, estamos a falar. Estamos à espera dele. Ele adorou o Dakar, e estou certo de que talvez depois do próximo ano ou dentro de dois anos ele voltará”.