Dakar: Nasser Al-Attiyah enviou carta ao presidente da FIA

Apesar de ter terminado quase 12 minutos atrás do vencedor da Etapa 7, Lucas Moraes, Al-Attiyah continua otimista quanto às suas hipóteses. Atrás do líder da geral, Henk Lategan, por 21m57s, reconheceu o desafio, mas insistiu: *”Vinte minutos não é nada, ainda temos cinco dias. Vou dar o meu melhor para subir e ganhar.

“Sim, enviámos a carta e estávamos a dizer que tínhamos de defender a nossa posição, os nossos dez minutos. Isto é um erro, receber dez minutos, mas trabalhamos para que esta situação mude – não para mudar, precisamos de colocar as pessoas certas [lá], penso eu. Não, não estou a gostar do Dakar, estou a fazer o dia a dia, mas cada vez que algo estranho acontece, não estou a gostar nada”.

O piloto da Dacia, Nasser Al-Attiyah, enviou uma carta ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, expressando a sua frustração relativamente a vários problemas ocorridos no Rali Dakar deste ano. O pentacampeão ficou particularmente aborrecido com uma penalização de 10 minutos na Etapa 5, que lhe custou a vitória na etapa, depois de ter perdido uma roda sobresselente.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros