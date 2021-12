Dakar: Nasser Al-Attiyah ‘empresta’ Toyota Hilux vencedora à Rebellion | AutoSport

Todos vimos as imagens do Rebellion de Alexander Pesci que ardeu no shakedown. Todos pensaram, inclusive a equipa que era ‘game over’, mas afinal não, pois pelos vistos, surgir um Príncipe Encantado chamado Nasser al Attiyah, que vai emprestar a Toyota Hilux com que venceu o Dakar 2019, e que é sua – foi-lhe oferecida pela Toyota Gazoo Racing – para ser utilizada por quem viu o seu carro consumido pelas chamas. “Ele é um verdadeiro Príncipe”, disse um membro da equipa francesa Rebellion relativamente ao gesto de Nasser Al-Attiyah.

Alexander Pesci, proprietário da Rebellion Timpieces, um relojoeiro de prestígio, assistiu impotente enquanto o seu protótipo DXX se incendiava no shakedown, mas Nasser Al-Attiyah ajuda: “o seu carro ardeu mas ofereci-lhes o meu para que pudessem partir. É um carro muito especial para mim, é o vencedor de 2019, mas penso que temos de dar a todos os concorrentes a opção de competir”, disse al Attiyah à Marca. O carro que agora vai ser ‘Rebellion’, irá um dia para o Museu de al Attiyah. Como se sabe, é o único modelo Toyota a ganhar o Dakar… até agora.

De qualquer forma, será Romain Dumas a guiar a Hilux, enquanto Pesci fica com o Rebellion com que Dumas iria correr. Tudo está bem quando acaba bem…