Dakar, Nasser Al-Attiyah: “é uma vitória espantosa, agora sabemos que temos um carro fantástico” | AutoSport

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel levaram o seu Toyota GR DKR Hilux T1+ ao triunfo naquela que é a segunda vitória do piloto do Qatar com a equipa, tendo anteriormente ganho o evento em 2019.

A dupla tinha assumido a liderança no rali durante a etapa de abertura do evento, e nunca correram sequer o risco de perder essa posição. Ganharam o prólogo, e obtiveram ainda mais duas vitórias em etapas no seu caminho para a vitória.

Esta vitória é significativa para Nasser, pois manifestou a esperança de vencer no mundo árabe desde que o Dakar se mudou pela primeira vez para a Arábia Saudita em 2020. Esteve perto tanto em 2020 como em 2021, mas o triunfo na Arábia Saudita só chega em 2022. Ao mesmo tempo, a vitória significa também muito para a equipa, depois de um ano de muito trabalho no desenvolvimento do novo GR DKR Hilux T1+. Ganhar um Rali Dakar com um carro novo é sempre uma prova da capacidade da equipa.

Para Nasser Al-Attiyah: “Que sensação espantosa que é ganhar o Dakar! Lideramos desde o início, e conseguimos controlar o ritmo durante toda a corrida. Para mim é uma vitória espantosa. Estamos satisfeitos com o novo regulamento T1+. Havia três boas equipas capazes de vencer. O Matthieu e eu, a equipa, fizemos todos um bom trabalho para ganhar. Tínhamos terminado sempre em segundo desde que chegámos à Arábia Saudita há dois anos, agora estamos realmente felizes por atingir o nosso objectivo.

A Toyota Gazoo Racing fez um trabalho fantástico no espaço de um ano ao construir este novo carro. Toda a corrida decorreu sem qualquer problema. Estávamos em alerta máximo, mas agora sabemos que temos um carro fantástico e faremos o nosso melhor para o Mundial de TT. Abrimos uma margem no primeiro dia e desde então gerimos a nossa liderança.

Gostaria de agradecer à Toyota Gazoo Racing e a todos os nossos patrocinadores pelo apoio. Gostaria também de agradecer ao nosso Director de Equipa e Director Técnico, Glyn Hall, pela construção deste fantástico novo Hilux T1+. Foi um fantástico Dakar e eu estou extremamente feliz”.