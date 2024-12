Dakar, Nasser al Attiyah: “desenvolver o Sandrider e tentar ganhar logo no primeiro ano”

Nasser Al Attiyah vai alinhar no início do seu 21º Dakar num novíssimo Dacia Sandrider, com os olhos postos num sexto triunfo. O catari perseguiu durante muito tempo as suas duas paixões ao mais alto nível: o automobilismo e o ball trap. No entanto, depois de ter participado em seis Jogos Olímpicos e de ter conquistado o bronze em Londres, em 2012, decidiu dedicar-se exclusivamente aos automóveis e agora, ao projeto Dacia, renunciando assim aos Jogos Olímpicos de Paris.

O catari estreou-se no Dakar em 2004 ao volante de um Mitsubishi, com o qual terminou em 10.º lugar. Desde então, venceu com três veículos diferentes: um Volkswagen Race Touareg em 2011, um Mini em 2015 e um Toyota em 2019, 2022 e 2023. Agora, é a vez de tentar com a Dacia…

Ao lado de Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez, o pai de dois filhos, de 54 anos, passou a maior parte do ano a testar o seu novo carro, tendo impressionado ao longo da época do W2RC.

Al Attiyah conquistou o seu terceiro título consecutivo no W2RC, juntando-se às suas cinco épocas vitoriosas na Taça do Mundo de Ralis, a precursora do Campeonato do Mundo. De facto, com o Dacia, que fazia a sua primeira prova oficial, venceu o Rallye du Maroc, a última etapa da época.

Depois de ter participado nos dez últimos Dakar com Mathieu Baumel, com quem conquistou quatro dos seus cinco títulos, Al Attiyah decidiu separar-se do seu copiloto e juntar-se a outro navegador francês, Edouard Boulanger.

Engenheiro de formação, Edouard Boulanger disputou o seu primeiro Dakar de mota em 2011, mas não chegou a terminar. O francês especializou-se então em navegação e tornou-se um talentoso cartógrafo para as equipas KTM e Toyota. Assumiu o lugar do lado direito pela primeira vez em 2014 com o australiano Geoff Olholm (abandono) antes de se juntar a Stéphane Peterhansel na Mini. Na sua primeira tentativa num veículo líder, vence o Dakar de 2021. Os franceses continuam a correr juntos na Audi, mas com menos sucesso.

Após a retirada do construtor alemão, este triatleta de sucesso foi selecionado por Nasser Al Attiyah para a temporada de 2024. É uma parceria que funciona na perfeição: três vitórias este ano e um título de campeão do mundo W2RC para o piloto e o copiloto.

Para al Attiyah “estou muito contente por fazer parte da família Dacia e é ótimo participar no Dakar com uma marca tão importante. Parece que estamos a ir na direção certa. Há apenas alguns pequenos pormenores a resolver antes de podermos passar à fase seguinte. O Rallye du Maroc foi uma agradável surpresa, mesmo para mim, pois foi a primeira vez que competimos com o Sandrider. O carro funciona muito bem. Tivemos a oportunidade de vir a Marrocos três vezes para testar. Estamos a tentar recolher o máximo de informação possível para podermos fazer tudo bem para o Dakar.”

“A vitória em Marrocos e este título mundial na primeira corrida com a Dacia, não poderíamos ter sonhado com nada melhor. A época de 2024 não foi necessariamente fácil, depois de nos termos retirado do Dakar. Corrigimos isso e estou muito satisfeito com o nosso desempenho aqui. Vamos continuar a desenvolver o Sandrider para chegarmos ao Dakar no topo. Vamos tentar ganhar logo no primeiro ano”.

O título W2RC é o culminar de uma grande época com Nasser. Não foi uma época fácil, mesmo que, no papel, não tenhamos cometido erros, nem eu, nem o Nasser. Houve uma grande competição, com Sainz, De Mévius, Moraes e Al Rajhi, até ao fim. Foi intenso! É fantástico começar a aventura Dacia desta forma! Dá à equipa um verdadeiro impulso para os próximos meses. É também uma recompensa justa por todos os sacrifícios que fizeram nos últimos tempos, porque não se pouparam a esforços. É um grande impulso para nós, dá-me a sensação de um trabalho bem feito. Mas nunca seremos complacentes, e os nossos adversários não nos vão ver trabalhar de braços cruzados. Não importa que tenhamos ganho em Marrocos, o Dakar continua a ser uma prova extremamente longa e exigente”, disse Edouard Boulanger.

Palmarés Dakar

2024: Ab etapa 10 (1 vitória de etapa, BRX Hunter)

2023: 1º (3 vitórias de etapa, Toyota)

2022: 1º (3 vitórias de etapa, Toyota)

2021: 2º (6 vitórias de etapa, Toyota)

2020: 2º (1 vitória de etapa, Toyota)

2019: 1º (3 vitórias de etapa, Toyota)

2018: 2º (4 vitórias de etapa, Toyota)

2017: Ab. 4ª etapa (1 vitória de etapa, Toyota)

2016: 2º (2 vitórias de etapa, Mini)

2015: 1º (5 vitórias de etapa, Mini)

2014: 3º (2 vitórias de etapa, Mini)

2013: Ab. 9ª etapa (3 vitórias de etapa, Buggy Qatar)

2012: Ab. Etapa 9 (2 vitórias de etapa, Hummer)

2011: 1º (4 vitórias de etapa, Volkswagen)

2010: 2º (4 vitórias de etapa, Volkswagen)

2009: Ab. (3 vitórias v etapa, BMW X Raid)

2007: 6º (1 vitória de etapa, BMW X Raid)

2006: Ab. (BMW X Raid)

2005: Ab. (BMW X Raid)

2004: 10º (Mitsubishi)