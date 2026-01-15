Dakar, Nasser Al-Attiyah: “Contente por ter conseguido terminar hoje”

Nasser Al-Attiyah entrou já em modo gestão neste Dakar 2026. Depois de ontem ter jogado uma cartada decisiva, roubando a liderança a Nani Roma, construindo uma boa vantagem, Al-Attiyah está agora focado em terminar o Dakar, sabendo que a vitória acontecerá naturalmente se não perder muito tempo.

No final, o qatari deixou de forma clara qual o plano que pretende seguir nas duas últimas etapas desta prova:

“Fico contente por ter conseguido terminar hoje, porque o dia foi mesmo muito difícil e não sabíamos até onde conseguiríamos ir. Quando vimos o Sebastian aproximar-se, deixámo-lo passar e ficámos atrás dele o resto do tempo. Estou mesmo bem, estou feliz e agora vamos ver. Amanhã temos de fazer o mesmo que hoje. Se perdermos dois, três ou quatro minutos, não há problema, O importante é conseguir chegar ao fim”.