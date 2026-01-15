Dakar, Nasser Al-Attiyah: “Contente por ter conseguido terminar hoje”
Nasser Al-Attiyah entrou já em modo gestão neste Dakar 2026. Depois de ontem ter jogado uma cartada decisiva, roubando a liderança a Nani Roma, construindo uma boa vantagem, Al-Attiyah está agora focado em terminar o Dakar, sabendo que a vitória acontecerá naturalmente se não perder muito tempo.
No final, o qatari deixou de forma clara qual o plano que pretende seguir nas duas últimas etapas desta prova:
“Fico contente por ter conseguido terminar hoje, porque o dia foi mesmo muito difícil e não sabíamos até onde conseguiríamos ir. Quando vimos o Sebastian aproximar-se, deixámo-lo passar e ficámos atrás dele o resto do tempo. Estou mesmo bem, estou feliz e agora vamos ver. Amanhã temos de fazer o mesmo que hoje. Se perdermos dois, três ou quatro minutos, não há problema, O importante é conseguir chegar ao fim”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-