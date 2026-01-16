Dakar: Nasser Al Attiyah com vitória na mão, dois Ford no pódio, decisões amanhã
Nasser Al Attiyah assegurou a 50ª vitória numa especial do Dakar, na 12ª etapa, empatando o recorde de Ari Vatanen e Stéphane Peterhansel na categoria automóvel. O líder da geral, ao volante do Dacia Sandrider, aumentou a vantagem para Nani Roma para 15 minutos e 2 segundos, aproximando-se do sexto triunfo na prova isto quando faltam apenas curtos 105 km para o fim em Yanbu.
Drama Ford salva segundo lugar de Roma
Nani Roma concluiu a especial de 311 km em três rodas, com eixo dianteiro danificado. Romain Dumas parou para ceder a sua peça do Ford Raptor, permitindo reparação numa hora. Roma esgotou combustível na ligação de 183 km ao bivouac, sendo rebocado por Laia Sanz e chegando com 1 minuto de atraso, sujeitando-se a penalização mas mantendo o mais importante, o segundo posto.
Disputa aberta pelo terceiro lugar
Mattias Ekström recuperou 3 minutos e 24 segundos para Sébastien Loeb na etapa, assumindo o terceiro lugar com 29 segundos de margem no Ford Raptor. Loeb, que nunca terminou o Dakar fora do pódio, iniciou a derradeira especial 9 minutos atrás. Mathieu Serradori e Lucas Moraes disputam o sexto posto, separados por 18 segundos.
Etapa final curta mas imprevisível
A 13ª e última etapa cobre 141 km, dos quais 105 cronometrados. Na categoria Challenger, Nicolas Cavigliasso lidera Lucas del Rio por 2 minutos e 8 segundos. Nos SSV, Brock Heger mantém 1h03m46s sobre Kyle Chaney, rumo ao segundo título consecutivo. A prova só termina com a passagem sob o arco de Yanbu.
